EVO KAKO PRIVATNO IZGLEDA POP IZ SERIJE "POPADIJA": Žene su ODLEPILE za njim kad je na Instagramu objavio fotke BEZ MAJICE (FOTO)

Foto: This and That produkcija

Glumac Dejan Bućin privukao je pažnju u seriji "Popadija" koja je osvojila srce gledalaca.

Kaže da mu se u karijeri često zadesilo da igra religijske likove.

- Jednim delom je to sigurno slučajnost, ali veliki udeo ima i moj izgled. Likom odgovaram toj vrsti religijskih uloga - igrao sam Isusa, apostola Marka i, eto i vladiku Mirona. Možda je vreme da se ošišam i obrijem, kako bih se sklonio od takvih uloga, iako su mi drage jer nose veliki glumački potencijal - pričao je Dejan Bućin za Gloriju.

Sudeći po Instagramu, može se videti da Dejan voli sport, umetnost, pustolovine, kao i druženja, a može se videti i po neka fotka bez majice. Dejan je rođeni Beograđanin, ali duže od 20 godina živi i gradi karijeru i u Nemačkoj.

- Poreklo sa majčine strane vuče iz Bosne, a sa očeve iz Crne Gore, što je jasno po mom prezimenu - otkrio je on jednom prilikom.

Kada je reč o ulozi paroha Mikija u "Popadiji", Dejan je rekao:

- On je imao burnu prošlost i spas je našao u veri i Bogu, mislim da ga je ljubav prema Dessi dodatno stabilizovala. Njegova glavna karakteristika je diplomatija, jer on "gasi požare koje ona potpaljuje“. Privatno sam takođe diplomata. Stišavam tenzije, kada dođe do nekog sukoba, ali to činim samo do određene tačke. Impulsivan sam kao i Miki, lestvica je visoka, ali kada mi dođe "žuta minuta“, onda "pucam“.

(Kurir.rs/Blic/T.B.)

