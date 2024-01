PREMINUO ČUVENI KOMIČAR Zarađivao 100.000 dolara nedeljno, patio od MANIČNE DEPRESIJE: "Dobio bih OVACIJE, a onda BRIZNUO U PLAČ"

Čuveni komičar Šeki Grin preminuo je u 97. godini. Zvezda "Tonight Show Starring Johnny Carson" preminuo je juče ujutru o u svom domu u Las Vegasu, potvrdila je njegova supruga za Las Vegas Review-Journal.

Komičar je umro prirodnom smrću. “Uvek je zbijao šale o svemu o čemu god je mogao da se šali. Zasmejavao nas je i činio da se osećamo dobro. Bilo je to srećno vreme", rekla je supruga glumca o njihovom braku.

U svetu komedije bio je poznat po brojnim pojavljivanjima u “Tonight Show", gde je povremeno bio i gostujući voditelj.

Tokom pedesetih i šezdesetih otvorio je put komediji u Las Vegasu da postane 24-časovna scena kakva je danas, zahvaljujući tome što je dar svog humora širio po hotelskim salonima kako bi se gosti neprestano zabavljali.

Čuveni komičar, koji je umeo da izvede salto unazad na pozornici, rekao je za Las Vegas Review-Journal 2009. da je patio od iscrpljujuće treme.

"Bio sam manično depresivan, tada sam dobio napade panike, a radio sam sa ljudima koji to nikad nisu znali. Dobio bih ovacije, a onda bih briznuo u plač pa sišao sa pozornice. U to vreme sam silno želeo da odem iz šoubiznisa, ali kada zarađujete 100.000 dolara nedeljno i izdržavate 12 kladioničara i suprugu, to je teško".

Poslednji put nastupio je 2011. u South Point Showroom. Međutim, prema pojedinim izvorima, imao je povremeno stend ap nastupe u Las Vegasu. Ostavio je iza sebe suprugu, dve usvojene ćerke i brojne rođake, piše Page six.

