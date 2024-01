NENAD OKANOVIĆ ISKRENO O TEŠKOJ BORBI SA BOLEŠĆU: "Da bi mi bilo lakše, terao sam se na POVRAĆANJE i trpeo sam JAKE bolove"

Glumac Nenad Okanović suočio se sa želudačnom kilom, o kojoj je svojevremeno otvoreno govorio.

On je na samom početku razgovora za RTS Ordinaciju opisao simptome koje je osećao, te otkrio da je nakon svakog obroka osećao bolove, a zbog želudačne kiseline mu se i glas promenio.

foto: Kurir televizija

Otkrio da je imao problema sa želudačnom kilom, ali i da je operaciju morao da odloži zbog koronavirusa na koji je bio pozitivan, te da se krajem decembra 2020. godine operisao i nakon dva dana se vratio kući.

"Najveći problem mi je bio kada jedem. Posle nekih sat vremena, osećam bol i počnem da podrigujem. To je podrigivanje na 20 sekundi i to baš neprijatno podrigivanje", ispričao je glumac u emisiji koji je kako bi olakšao tegobe sebe terao na povraćanje.

Kada je stigla prava dijagnoza, zakazao je operaciju koju je potom morao da odloži jer je bio pozitivan na korona virus. Krajem decembra 2020. godine uspešno mu je obavljena interevencija.

foto: Youtube Printscreen/RTS Ordinacija

"Moj glas se dugo menjao i kroz priču sa doktorom, zaključili smo da je moguće da je kiselina uticala na to", ispričao je.

Doktor koji ga je operisao, dr Ognjan Skrobić objasnio je zašto dolazi do ovog zdravstvenog problema.

"Postajemo sve deblji, obroci su nam sve obilniji, pa između ostalog strada želudac. Normalno je da se naš želudac isprazni od sat do sat i po nakon obroka. Ali kod ljudi sa tipom kile kakvu je imao glumac, to ne može da se isprazni danima. Deo sadržaja se povrati, a deo uspe nekako da prođe. Kada ovo traje dugo, želudac počinje da pati, ljudi mršave, hronično gube gvožđe i dolaze nam sa teškim anemijama" objasnio je doktor.

foto: Nemanja Nikolić

- Čovek treba da održava normalnu telesnu težinu, a ne mišiće. Ono što može svako da uradi jeste da izbegava prejedanje, slatkiše i gazirane sokove - poručio je doktor i nastavio.

foto: Youtube Printscreen/RTS Ordinacija

- Jednjak na koji se želudac nastavlja normalno prolazi kroz dijafragmu i to mesto se zove hijatus. Nalazi se iza jetre, potpuno pozadi uz aortu i prolazi normalno do tri centimetra u trbuh i onda se nastavlja na želudac. Kada hijatus počne da se širi na dijafragmi, želudac počne prvo po malo, pa onda sve više i više da se diže u grudni koš - objasnio je doktor i je dodao da se glumcu želudac podigao čak do iza srca, te da mu je pritiskao levo plućno krilo i krvne sudove - objasnio je doktor.

(Kurir.rs/T.J.)

