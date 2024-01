ANITA I DREZIK SU SE VOLELI DO DASKE Evo kako danas izgleda OMILJENI PAR iz serije "Nestašne godine" koju su Srbi obožavali

"Nestašne godine" bile su omiljena tinejdž serija generacije koja je odrastala devedesetih u Srbiji. Prikazivala se od 1994. do 1999. kad smo upijali dogodovštine glavnih junaka, a Anita i Drezik svima su bili omiljen par.

Prvo, Drezik je bio “naš”. Kalan Malvej je igrao momka po imenu Bogdan Dražić, a imidž mangupa samo je pojačao našu naklonost. Drugo, taj spoj lošeg dečka i fine devojke radio je bolje nego što je iko mogao da zamisli, u inat očekivanjima okoline, predrasudama, razlikama, njihov odnos se menjao, prevazilazili su prepreke, voleli su se do daske i svima nam davali nadu da je tako nešto zaista moguće.

Vremenom je svako otišao na svoju stranu. Anitu, Drezika i ostatak ekipe izgubili smo iz vidnog polja, a nastavili ka sopstvenim emotivnim izazovima i iskustvima… Ipak su mnogi od nas osetili ushićenje na vest da se “Nestašne godine” vraćaju i od 27. novembra ponovo će se prikazivati na Netfliksu.

A šta se u međuvremenu desilo s Anitom i Drezikom?

Pa, ispostavilo se da je Drezik stigao do Holivuda, mada ga je saobraćajna nesreća koju je preživeo izmenila do neprepoznatljivosti.

Kalan Malvej preživeo je strašan čeoni sudar pri brzini od 100km/h. Bio je zarobljen u vozilu skoro sat vremena dok nisu uspeli da ga oslobode. Rez na licu mu je bio od uva do uva, njegovo lice je jednostavno “palo” i 17 titanijumskih ploča su mu ubačene u lobanju da bi popravile frakture vilice i lica. Još ne vidi na jedno oko i ima ožiljak na licu..

Zato ga valjda nismo ni prepoznali kad se 2014. pojavio u holivudskom spektaklu “300: Rise of an Empire” i to u jednoj od glavnih uloga.

Nakon toga se “ubacio” među superheroje i njegova holivudska karijera ide samo uzlazno – s blokbasterima kakvi su “Betmen protiv Supermena”, “Warcraft”, “Kapetan Amerika”…

Lara Koks koja je igrala Anitu, nastavila je da igra u australijskim serijama, TV filmovima, reklamama. I nju bismo prepoznali bez problema i 20 godina kasnije – evo kako danas izgleda.

