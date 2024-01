ONI SU DOBITNICI ZLATNOG GLOBUSA 2024: Evo koja drama je "RAZBILA", a najbolja komedija dobila čak 8 minuta OVACIJE (FOTO)

Dodela Zlatnih globusa, jedne od najprestižnijih nagrada u svetu kinematografije, održana je u nedelju uveče u Los Anđelesu. Trijumfovali su filmovi "Oppenheimer" i "Poor Things", a evo detaljnog pregleda dobitnika.

Zlatni globus za najbolji film godine u žanru komedije ili mjuzikla pripao je filmu "Poor Things", dok je u kategoriji drame ovo priznanje otišlo ostvarenju "Oppenheimer".

Ema Stoun je ovenčana nagradom za najbolju glumicu u žanru komedije ili mjuzikla za ulogu u filmu "Poor Things", a Zlatni globus za najboljeg glumca u istoj kategoriji otišao je Polu Đamatiju za ulogu u filmu "The Holdovers".

Kilijan Marfi je dobitnik Zlatnog globusa za najboljeg glumca u drami i to zbog uloge u filmu "Oppenheimer", a za najbolju glumicu u drami ove godine proglašena je Lili Gladston za ulogu u filmu "Killers Of The Flower Moon".

"Oppenheimer" je definitivno šampion večeri, s obzirom da je zbog ovog ostvarenja Zlatni globus za najboljeg režisera godine otišao u ruke Kristofera Nolana.

Film "Barbie" dobio je Zlatni globus za ostvarenje sa najvećom zaradom u 2023. godini, što je nova kategorija na ovoj prestižnoj dodeli. Podsetimo, "Barbie" je zaradila 1,33 milijarde evra od prodaje bioskopskih karata širom sveta.

Zlatni globus za najbolju televizijsku seriju godine u žanru drame dobila je serija "Succession", a u žanru komedije ili mjuzikla "The Bear".

Zlatni globus - ostali dobitnici

Najbolja glumica u sporednoj ulozi: Davajn Džoj Rendolf u filmu "The Holdovers"

Najbolji glumac u sporednoj ulozi: Robert Dauni Džunior u filmu "Oppenheimer"

Najbolja muzika za film: Bili Ajliš i Finios O'Konel za film "Barbie" i pesmu "What Was I Made For?"

Najbolja glumica u televizijskoj seriji: Sara Snuk u seriji "Succession"

Najbolji glumac u televizijskoj seriji: Kiran Kalkin u seriji "Succession"

Najbolja glumica u televizijskoj seriji u žanru mjuzikla ili komedije: Ajo Edebiri u seriji "The Bear"

Najbolja glumica u televizijskoj seriji u žanru mjuzikla ili komedije: Džeremi Alen Vajt u seriji "The Bear"

Najbolja glumica u sporednoj ulozi u televizijskoj seriji: Elizabet Debicki u seriji "The Crown"

Najbolji glumac u u sporednoj ulozi u televizijskoj seriji: Metju Mekfadjen u seriji "Succession"

