ZBOG FOTKE SVOG GOLOG POLNOG ORGANA PREKO NOĆI JE POSTAO FRAJER BROJ 1: Žene otkidaju na njega, a 16 godina mlađa ga je OSVOJILA

Slavni glumac Kris Evans dugo se nije mogao videti u javnosti, a sada su ga paparaci uslikali kada je napuštao jedan restoran sa svojom 16 godina mlađom novopečenom suprugom Albom Baptistom.

Paru nije prijala pažnja fotografa, no činilo se da to mlada glumica lakše podnosi, dok se Evans skrivao ispod kačketa, vidno neraspoložen.

46-godišnji zavodnik i 26-godišnja lepotica rekli su sudbonosno "da" u septembru prošle godine, za šta se saznalo tek mnogo kasnije, a par je zapravo imao dva venčanja. Jedna ceremonija bila je na East Coast-u, a druga u Portugaliji, s obzirom da je njegova supruga rodom odatle.

foto: Printskrin/Instagram

Međutim, par se nakon venčanja retko mogao videti zajedno, sve do sada. Interesantno je da je Evans godinama bio sam pre Albe, nakon što je ređao promašaj za promašajem kada je ljubav u pitanju.

Ljubavni život Krisa Evansa

Pre Albe, dugo se šuškalo da je bio u vezi sa pevačicom Selenom Gomez. Američki mediji su ga 2020. povezali i sa glumicom Lili Džejms nakon što su ih paparaci nekoliko puta fotografisali zajedno. Ali oni nikada nisu komentarisali ove navode ili fotografije.

Evans je takođe godinu dana izlazio sa koleginicom Dženi Slejt. Često je fotografisan i sa koleginicom Lili Kolins, a navodno se viđao i sa svojom slavnom simpatijom, Sandrom Bulok, 2014.

foto: GAMR/SPOT / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Od 2012. do 2014. bio je u vezi sa glumicom Minkom Keli, a 2011. Dajana Agron je navodno osvojila njegovo srce. Tu se 2007. našla i Kristina Riči, sa kojom je posle samo nekoliko meseci zabavljanja prošetao crvenim tepihom Met Gale.

Ali ipak, glumčeva veza koja je itekako bila medijski ispraćena je ona sa Džesikom Bil. Bili su zajedno od 2001. do 2006. godine, čak su razmišljali i o braku. Ipak, ova ljubav doživela je krah.

foto: Instagram

Daleke 2000. navodno se viđao sa Kejt Bosvort nakon što su se upoznali na snimanju filma 'The Nevcomers', ali je ta veza ostala samo na nivou 'glasina'.

No sve je promenila Alba (25) koja je i sama glumica. Ona je 2021. godine osvojila i nagradu Shooting Star na Berlinskom filmskom festivalu, kao nova mlada nada.

Kada se otkrilo da je glumac u vezi sa tako mladom devojkom, javnost mu nije bila naklonjena, te su mu prognozirali brz kraj. Srećom, to se nije dogodilo, a sa lepom brinetom uplovio je u brak.

Zanimljivo da je Evans 2022. proglašen i za najzgodnijeg muškarca na svetu, što je, kako su se mnogi šalili, opravdala fotografija njegovog golog polnog organa.

foto: Profimedia

Spornu objavu brzo je ozbrisao, ali fanovi su već napravili kopije i počeli da ih dele. Obožavateljke su bile oduševljenw. Kada su američki mediji pitali Krisa za komentar, on je to preokrenuo u šalu.

"Da li se nešto dogodilo ovog vikenda? Gledajte, bio je to zanimljiv vikend pun naučenih lekcija, mnogo poučnih trenutaka. Znate, ovakve stvari se dešavaju, to je neprijatno, ali morate se naviknuti na udarce. Reći ću da imam prilično fantastične fanove koji su me podržali i to je veoma, veoma lepo", objasnio je Evans kojem se ovakve "nezgode" više ne događaju, a mnogi se šale da je zahvaljujući tome i uspeo da smuva lepu Albu. No, da li u pričama ima istine, to znaju samo oni.

(Kurir.rs/Wanted/T.B.)

Bonus video:

02:34 ISISALA MU JE MOZAK KROZ POLNI ORGAN! Vendi otkrila kako je Mis Svetlana zadovoljila Gavrilovića: SKAKUTAO JE OD SREĆE 3 MESECA