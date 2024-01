DŽENIFER LOPEZ SE SKINULA U BIKINI I POKAZALA BRUTALNU FIGURU: Zbog DIVLJEG SNIMKA svima se manta - jedan BEZOBRAZAN kadar ubija

Čuveni fitnes treneri Dejvid Kriš i Trejsi Anderson osmišljavaju trenigne muzičke dive Dženifer Lopez zbog čega je ona na polovini šeste decenije, u 55. godini, u zadivljujuće dobroj formi. Ne možete preko noći da dobijete mišiće kakve ima Džej Lo, ali nikada nije kasno početi sa vežbanjem. Kakve rezultate može da donese takva rutina, otkriva "divlji" tizer novog spota remiksa za pesmu "Can't Get Enough", koji će biti prikazan danas.

Ono što je Dženifer Lopez prikazala na Instagramu bilo je dovoljno da svima zaglica maštu. "Žena koja ne stari", smatraju njeni fanovi. Odluka Džej Lo da se uhvati u koštac sa godinama i da ne poklekne jeste pravi potez koji sigurno inspiriše brojne žene. Slavna pevačica i glumica ne izgleda onako kako se očekuje od žene u njenim godinama, već onako kako ona želi i može. Mogućnosti našeg tela su mnogo veće nego što neko misli, ne treba zanemarivati potencijal svoje lepote i prepustiti se olako. Lepota kada joj pomognete da traje, samo se transformiše vremenom i možda i vas iznenadi svojom snagom.

Džej Lo koja se sinoć pojavila sa Benom Aflekom u Los Anđelesu, izvodi u spotu koreografiju koju je osmislio Gejlen Huks. Treba biti u sjajnoj formi pa izvesti te korake. Deo spota snimljen je dok je Dženifer bila pod tušem, a osim što je minijaturnom kupaćem kostimu naglasila svoju fit liniju, otkrila je i malo više - što otkriva krupniji kadar nje u modelu spuštenom do ivice intimne zone.

Za stajling pevačice bili su zaduženi stilisti Rob Zangardi i Merijel Hen. A već je objavljen jedan spot za pomenuti remiks, reditelj tog klipa je Dejv Mejers.

Remiks hita naći se na devetom studijskom albumu Dženifer Lopez "This Is Me... Now" koji će zajedno sa filmom o njenoj karijeri, biti predstavljen 16. februara na Amazon Prime Video. Džej Lo je devet od 13 pesama posvetila suprugu Benu Afleku, koji je scenarista navedenog filmskog ostvarenja, piše Daily mail.

