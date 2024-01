SKANDALČINA! Kanje Vest NAPAO NOVINARKU: Oteo joj telefon iz ruke, pa VREĐAO I PSOVAO! Zbog pitanja o supruzi BESNEO nasred ulice

U snimku koji kruži internetom, kontroverzni reper Kanje Vest je novinarki oteo telefon iz ruke nakon što ga je pitala ima li njegova supruga Bjanka Ćensori imalo "slobodne volje".

Incident, koji je objavio tabloid TMZ, dogodio se pre ceremonije uvrštavanja imena i zvezde Čarlija Vilsona na holivudsku "Stazu slavnih" u ponedeljak. Na snimku se može videti kako žena, koja radi kao paparaco, prilazi Vestu s leđa, pita ga da li "Bjanka ima imalo slobodne volje, jer se priča da je on kontroliše". Međutim, pre nego što je uspela da dovrši rečenicu, reper se okrenuo prema njoj i oteo joj telefon iz ruku.

foto: SPOT / GOME / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Uprkos tome što je ekran postao crn jer ga je Kanje prekrio šakom, na snimku se jasno čuje kako joj govori: “Nemoj da mi se nabacuješ ​s tim glupim sr*****, ja sam ipak osoba. Jesi li poludela?"

- Ja sam legenda, ovde sam da podržim Čarlija Vilsona, a vi dolazite da me pitate neke glupe stvari o mojoj ženi - nastavio je, ističući da mu je to "supruga".

49-godišnji reper nastavio je da verbalno napada reporterku pitajući ima li ona "slobodne volje" i "radi li za đavola". Dok ga je ona molila da joj vrati telefon, moglo se čuti kako nekoliko ljudi pokušava da smiri situaciju, ali bezuspešno.

- Pitali ste me ima li moja žena slobodnu volju. Je li to bilo glupo pitanje, bez imalo poštovanja, postavlja li se takvo pitanje odraslom superheroju - nastavio je Vest, koji je nosio crnu masku preko celog lica.

foto: Backgrid/MEGA / The Mega Agency / Profimedia

- Je li to bilo pogrešno ili ispravno? Odgovori na pitanje, ako bi trebalo da ja odgovorim na tvoja pitanja, ti onda odgovori na moja pitanja - prkosio je paparacima. Pre nego što je odustao od komunikacije, Vest je novinarki ponudio posao, a čak je rekao da će joj "isplatiti dvostruku platu".

Kako je ranije izvestio Page Six, reper je navodno zabranio Ćensori korišćenje društvenih mreža kako bi izbegla negativne komentare o sebi. Međutim, njoj bliski prijatelji smatraju da je to samo još jedan potez u nizu kojim Kanje nastoji da "izoluje" svoju suprugu od svih.

foto: COBRA TEAM / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

- Bjanka je oduvek imala društvene mreže i bila je aktivna na njima, sve dok se nije udala za Kanjea - rekao je izvor.

- Uverio ju je da, s obzirom na to da je sada zvezda, mora da ostane misteriozna, ali to je jezivo onima koji je poznaju jer sve to deluje kao još jedan oblik njegove kontrole - nastavio je pomenuti izvor.

Inače, izvor tvrdi da manekenku ne treba štititi od društvenih mreža, već od Vesta, koji nastavlja da deli njene eksplicitne fotografije na svom Instagram profilu. Isto tako, Kanje navodno kontroliše šta će ona da obuče i gde će da ide.

(Kurir.rs/ TMZ/ Jutarnji.hr)

