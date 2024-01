MUŽA 8 GODINA VARALA S NJEGOVIM ROĐENIM BRATOM, PA DRUGOM RASTURILA BRAK: Zbog nje ostavio ženu i decu, sad se udaje za njega

Bivša snaja i ljubavnica bivšeg fudbalera Rajana Gigsa, Nataša Lever (41), udaje se za vatrogasca koji je ostavio ženu i njihovo troje dece kako bi bio s njom, otkriva Daily Mail.

Bivša zvezda "Celebrity Big Brothera", Nataša, dospela je na medijske naslovnice 2011. godine, kada je osvanula vest da je imala osmogodišnju aferu s bivšom zvezdom Mančester Junajteda dok je još bila u braku s njegovim bratom Rodrijem.

Rajan Gigs foto: Profimedia

Njihova afera izazvala je veliku svađu između braće, koja se nastavlja i 13 godina kasnije, jer je 46-godišnji Rodri nedavno izjavio da bi mogao da "pokopa" svog brata s još pikanterija o njemu i njegovom skandalu. Međutim, čini se da je Nataša to sve ostavila iza sebe i više se ne brine, već sada ljubi vatrogasca Haruna Hedlija. On ju je zaprosio ranije ovog meseca tokom odmora na Tajlandu. Ta vest dolazi samo 12 meseci nakon što se par zajedno smestio u Mančesteru, nakon što je on ostavio suprugu s kojom je bio 20 godina.

Nataša ima dvoje dece s Rodrijem i dvoje dece s bivšim partnerom Markom Smitom. Zatrudnela je i s Rajanom tokom njihove afere, ali je abortirala dve nedelje pre nego što se udala za njegovog brata u Las Vegasu.

Nataša lever i Harun Hedli foto: Printscreen Facebook

"Nataša je izvan sebe. Opčinjena je Harunom i misli da je njegova prosidba bila vrlo romantična. Oseća kao da je konačno pronašla ‘onog pravog‘", otkrio je blizak izvor za Daily Mail.

Inače, Nataša radi kao kozmetičarka nakon što se okušala u rijalitiju. Godine 2012. pojavila se u "Celebrity Big Brotheru", nakon što je njena afera s 50-godišnjim deverom postala javna.

Rodri Gigs foto: Javier Garcia/BPI / Shutterstock Editorial / Profimedia

Njen novi verenik, 46-godišnji Harun napustio je suprugu Nikol zbog veze s Natašom, a tvrdilo se da je ona znala da je on oženjen kad su se upoznali. Međutim, njegov odnos s Nikol već je neko vreme bio na klimavim nogama.

"Harun je napustio svoju ženu i troje dece pre nekoliko meseci, nakon 20 godina zajedničkog života. Oduvek je sebe smatrao zavodnikom. Početkom ove godine njegov loš odnos s Nikol postao je još gori. Haruna satima ne bi bilo, a zatim bi se držao vrlo obrambeno kad bi ga Nikol ispitivala gde je bio. On i Nataša su se upoznali i kliknuli te se činilo da je ona znala da je on oženjen. Možda je u njemu našla sebi ravnog. Vreme će pokazati", rekao je izvor.

Inače, Nataša i bivši fudbaler prvi put su se tajno našli 2003, iza leđa njegove supruge Stejsi, a njihova veza se nastavila i dok je ona bila trudna s njihovo dvoje dece.

S njegovim bratom Rodrijem počela je da se viđa dva meseca nakon prvog susreta s Rajanom, ali je ostala bliska sa zvezdom Mančester Junajteda, održavajući njihovu tajnu aferu po hotelskim sobama i praznim nekretninama kojima je imala pristup zbog svog posla agentkinje za nekretnine.

Rajan Gigs foto: Profimedia

Pisalo se i da joj je Rajan navodno platio 500 funti kako bi abortirala pre njenog venčanja s Rodrijem. Rajanova supruga Stejsi, koja se od njega razvela 2017, oprostila mu je početne nevere, među kojima je bila i veza sa zvezdom "Big Brothera" Imogen Tomas.

U aprilu 2021. Rodri je bombastično izjavio da mu je supruga imala afere s 10 fudbalera. Takođe je ismejao i bratovljevu aferu u jednoj TV reklami.

Tokom gostovanja u "The Central Club podcastu" ove nedelje, Rodri je otkrio da je još jedan razlog svađe među braćom to što ga je Rajan optužio da prodaje priče o njemu. No, Rodri je uzvratio tako što mu je zapretio da bi zauvek mogao da mu uništi reputaciju kad bi otkrio sve prljave detalje o Rajanu koje zna, ali je "prevelik čovek da bi to učinio".

"Da sam nameravao da prodam neke priče, učinio bih to još prošle godine i pokopao tog kretena, pokopao ga. Postoje neke priče za koje znam da su mogle da ga pokopaju, pa da sam hteo da prodajem priče, uradio bih to. Ali zašto bih to želeo da radim? Zašto? Ne bih to uradio. Nisam toliko ogorčen ni lud, ali njemu je bolje da bude oprezan jer da hoću, mogu to da uradim", rekao je i poručio bratu: "Koliko ima godina, 48, 49? Mora je*** da odraste."

Inače, Rajan Gigs uhapšen je u novembru 2020. pod sumnjom za dva napada na bivšu partnerku Kejt Grevil i njenu sestru Emu. Optužen je za fizičke povrede, kao i za prisilu i kontrolu partnerke, te za napad na sestru. Oslobođen je u julu 2023. nakon što je Kraljevsko tužilaštvo povuklo sve optužbe. Grevil nije želela da svedoči na ponovnom suđenju.

(Kurir.rs/ Daily Mail/ Jutarnji.hr)

