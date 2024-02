"NISAM IMAO PARE ZA LEŽARINU, PRODAO SAM OČEVU JEDRILICU" Vuk Kostić nikad iskrenije: Priznao šta mu fali za iskrenu sreću

Glumac Vuk Kostić može se pohvaliti zapaženim ulogama, zavidnom karijerom, ali kako ističe skladan brak i dete mu nedostaju kako bi osetio kompletnu životnu sreću.

- Sreća je u malim stvarima, nije srećan onaj ko mnogo ima, nego onaj kome malo treba. Valjalo bi da dobijem dete, to je jedino što mi je bitno. Ostvario sam se kao glumac, ne patim od toga da budem uspešniji. Danas ne smeš mnogo da pričaš o tome da si srećan, odmah počnu da te mrze. Volim stvari koje imam i negujem, zdravlje mi je bitno, i još samo nedostaje to ostvarenje roditeljske uloge - započeo je Vuk i dodao da bi voleo da ima brak kakav su imali njegovi roditelji, pun ljubavi i obostranog poštovanja.

Odrastao sam gledajući skladan brak, i svi oko mene ga imaju. To je prvo ono što utiče na tebe, svi kumovi moji imaju skladan brak. Moraš da imaš neki cilj, ali biće onako kako bude.. Voleo bih, to je moja želja, takav je bio moj ćale prema meni, i moja majka prema ocu. Brak je sveta tajna, kad ste jedno. Ljudi se ugledaju na odnose u porodici, ugledaju se na roditelje. Moj tata je držao moju mamu kao malo vode na dlanu, ja bih tako isto voleo.

"Prodao sam očevu jedrilicu"

Vuk inače voli mnogo vremena da provodi u prirodi, pa je od dela honorara kupio vikendicu na Mokroj Gori, a jedrilicu, koju je nasledio od oca, je morao da proda.

- Da, kupio sam vikendicu, ali to su bile druge godine. To vreme ne znam da li će se vratiti, voleo bih to, naravno, ali ne verujem. Jedrilica je pripadala tati. Prodao sam je očevom drugu jer nisam mogao da plaćam ležarinu. Da sam plaćao ležarinu, to bi bilo preskupo. Nije ona preterano vredna, a ja svakako imam preko leta za plovidbu par čamaca i ribaricu.

Sredio vikendicu po svojoj meri

Vuk Kostić, sve je vikendicu sredio po svojoj meri, a neretko pozove i prijatelje da mu prave društvo.

- Sa Vojinom Ćetkovićem dogovarao sam se da kupimo neku konobu, odnosno kućicu, i da predajemo glumu na Cetinju. Da tu pecamo, Bigovo je na dva minuta od Tivta - izjavio je Kostić prošle godine za domaće medije.

On je unutrašnjost brvnare sredio po svojoj meri, a mnogi kažu da ima nalik lovačkom domu, s obzirom na dekoraciju.

Inače, Vuk je ranije rekao da poštuje tradiciju.

- Da i uživam u tome, jer kroz tu tradiciju sećamo se predaka i davnih vremena. Mislim da to ništa nije čudno (i ne treba da bude čudno ljudima) što je meni u mojoj zemlji moj narod i moja tradicija na prvom mestu- rekao je on.

