"POŽELI MI SREĆU" REKLA JE I NESTALA U NOĆI BEZ TRAGA: Misterija nije rešena ni posle 74 godine, jedni trag bila poruka u tašni

U oktobru 1949. godine holivudska glumica Džin Spengler nestala je bez traga, a ova misterija nikada nije dobila svoje razrešenje...

U trenutku kada je nestala ona je bila lepa i talentovana 27-godišnja glumica i plesačica na početku karijere sa velikim snovima o uspehu.

Život pre nestanka

Džin se već u 19. godini udala za preduzetnika Dektera Benera, ali je samo šest meseci kasnije podnela zahtev za razvod, optužujući ga da je okrutan i nasilan. Ipak, par je nastavio svoj brak u naredne četiri godine, a dobili su i ćerkicu Kristin. Zvanično su se razveli tek 1946. kada se Žan upustila u iscrpljujuću bitku za starateljstvo.

Ona je isključivo starateljstvo dobila tek 1948, kada se sa ćerkicom preselila u Los Anđeles kod brata i njegove žene. Ubrzo su njeni snovi o karijeri u Holivudu počeli da se ostvaruju i redovno je ostvarivala manje uloge u holivudskim filmovima. Ona je između ostalog dobila malu ulogu u muzičkoj drami "Young Man With a Horn" koja je trebalo da bude objavljena 1950, a vođa tog projekta bio je legendardni glumac Kirk Daglas.

Kada i kako je Džin nestala?

Džin je tog kobnog 7. oktobra, kada je nestala, oko 17 časova otišla od kuće, rekavši snaji da ide da se sastane sa bivšim mužem kako bi razgovarali o plaćanju alimentacije, nakon čega je čeka noćno snimanje filma. Nekoliko sati kasnije je ponovo kontaktirala svastiku, rekavši joj da će se zadržati na snimanju celu noć.

Međutim, ona se do sutradan ujutru nije vratila kući, pa je njena zabrinuta snaja policiji podnela prijavu za njen nestanak. Policija je počela da radi na slučaju, ali su ujedno bili skeptični - verovali su da će se pojaviti pre ili kasnije i da se jednostavno zadržala na nekoj žurci.

Sa druge strane, postojale su indicije da se nešto ipak desilo - ispostavilo da nijedan studio te noći na platnom spisku nije imao glumicu sa njenim imenom i prezimenom. Takođe, njen bivši muž tvrdio je da je nije video ni taj dan, ni nedeljama pre toga, a priču je potvrdila i njegova nova supruga.

Narednog dana pronađena je njena torbica blizu ulaza u jedan gradski park, a na tašni je jedna ručka bila otkinuta. No, sadržaj torbice je bio netaknut, ali je unutar nje bila misteriozna, nepotpisana beleška koja je zaintrigirala prvo detektive, a potom i čitavu javnost. "Kirk, ne mogu više da čekam. Idem kod dr Skota. To će biti najbolje dok je majka odsutna", pisalo je na poruci.

Beleška nije potpisana i završavala se zarezom, što je navelo istražitelje da veruju da Spenglerova nije imala vremena da završi poruku. Tog dana kada je Džin nestala njena majka je zaista bila van grada, što je u poruci i napisano; otišla je u posetu rođacima u Kentakiju.

Nakon što su poslednji sati Džininog života rekonstruisani, ispostavilo se da je poslednji put viđena nekoliko blokova dalje od njene kuće i da je po svedocima "izgledala kao da nekoga čeka".

Kirk Daglas se sam javio policiji

Detektivi nisu imali osumnjičene, a samo je jedan trag nudio moguće rešenje - ime "Kirk" na pomenutoj poruci. Nakon što je pročitao novinske izveštaje i jedan prijatelj ga je podsetio da je Džin radila kao statista na njegovom poslednjem filmu, sam Kirk Daglas se javio policiji. On je istakao da se jedva seća da je uopšte razgovarao sa njom, kao i da nikada nije izlazio sa njom.

foto: Profimedia

Majka ove glumice je policiji rekla da je njena ćerka zaista pričala o izvesnom "Kirku" kog je upoznala na snimanjima, ali nije mogla da se seti ničega više, čak ni koji je studio o pitanju.

Džin je uoči nestanka bila trudna

Policiji se javila i Džinina prijateljica, priznavši da je bila trudna pre nestanka, što je navelo istražitelje da poveruju da je dr Skot zapravo trebalo da uradi ilegalni abortus. Svaki doktor sa prezimenom Skot u oblasti Los Anđelesa je ispitan, ali ovo nije dalo rezultate. Istražiteljima je bio sumnjiv bivši student medicine sa nadimkom Skoti, koji je posećivao barove i klubove u kojima su se ilegalno obavljali abortusi, ali on nikada nije pronađen. Istražitelji su se poigiravali sa idejom da je Džin umrla od komplikacije used abortusa, ali to nije moglo da objasni njenu pokidanu torbicu pronađenu u parku.

Takođe, na videlo je izašlo da je ona tokom braka imala aferu sa jednim poručnikom vazduhoplovnih snaga koji se zvao Skoti. Navodno je bio nasilan prema njoj tokom romanse, ali je njegov advokat tvrdio da je par još 1945. prekinuo svaki kontakt, pa je policija nastavila dalje sa istragom.

Svaki trag u istrazi vodio u ćorsokak

Svaki trag u ovom slučaju jednostavno je vodio u ćorsokak, a štampu je ovaj zločin asocirao na ubistvo Elizabet Šor iz 1947. godine, zloglasni slučaj prozvan 'Crna Dalija'. Džin je fizički neverovatno ličila na Šortovu, a obe su bile ambiciozne starlete u usponu, pa su mnogi zaključili da je isti monstrum kriv za oba slučaja.

Stiv Hodel, penzionisani detektiv, je nakon smrti oca 1999. javnosti saopštio podatke koji ukazuju da je njegov otac doktor Džordž Hodel kriv za ubistvo Crne Dalije. On je takođe sugerisao da je njegov otac kriv za još desetine drugih ubistava, između ostalog i za ono Džin Spengler. Njegova teorija je potkrepljena činjenicom da je Džinina torbca pronađena u blizini luksuze kuće dr Hodela. No, kako je Hodel odavno mrtav, njegova uloga u ovom zločinu zauvek će ostati predmet nagađanja.

Bekstvo sa ljubavnikom?

Posle tri nedelje istraga o nestanku mlade Džin jednostavno nije davala nikakve rezultate. Jedino što je policija saznala jeste da je ova lepotica povezivana sa brojnim muškarcima - bogatim vlasnikom noćnog kluba, imućnim plejbojem, istaknutim pedagogom, nizom glumaca i džetsetera, kao i sa jednim gangsterom. Naime, ona se viđala sa Dejvidom Ogulom, saradnikom i telohraniteljem mafijaša Mikija Koena. Svedoci su tvrdili da su ih videli zajedno nedelju dana pre Džinog nestanka.

No, teško da je on mogao da bude krivac - i sam je nestao nekoliko dana pre Džin, a kasnije se ispostavilo da je navodno ubijen od strane jedne mafijaške porodice jer je razgovarao sa organima reda.

No, 1950. čula su se šuškanja da su Džin i Dejvid viđeni zajedno u El Pasu, Meksiko Sitiju i San Francisku, ali istražitelji nisu pronašli dokaze za takve tračeve. Svi su verovali da Džin nikada ne bi ostavila svoju petogodišnju ćerku, nakon što se tako srčano i dugo borila za starateljstvo.

Džinin slučaj ostao je nerešen do dana današnjeg. Od 7. oktobra 1949, kada je ukrstila plačeve, namignula svojoj snaji i rekla: "Poželi mi sreću", do dana današnjeg od Džin Spengler nije bilo ni traga ni glasa. Jednostavno je nestala u noći!

(Kurir.rs/BlicŽena/T.J.)