"JEDNOG BRATA SU MI UBILI, DRUGI JE POSTAO ZAVISNIK OD KREKA" Sofija Vergara o svim porodičnim TRAGEDIJAMA, pomenula i razvod

Džo je bio četiri godine mlađi od mene, a nije imao decu. On je odlučio da želi da ima dete, a ja sam za to prestara, potvrdila je Sofija Vergara (51) za New York Times razlog razvoda od kolege Džoa Manganijela (47).

- Zamislite, kada bi to dete imalo 10 godina, ja bih već napunila 60. Pa ja bih bila baka - dodala je glumica, koja već ima 32-godišnjeg sina Manola. Njega je dobila s prvim suprugom kada je imala samo 18 godina.

foto: Belen Diaz/DYDPPA / Shutterstock Editorial / Profimedia

Sofiju Vergaru trenutno gledamo u ulozi ozloglašene Kolumbijke Griselde Blanko u Netfliksovoj seriji "Griselda". Glumica se prisetila odrastanja u Kolumbiji i porodične tragedije. Njen najstariji brat Rafael ubijen je od strane narko-kartela.

foto: Supplied by LMK / ipa-agency.net / IPA / Profimedia

- Nažalost, u Kolumbiji su u to vreme pipci narko-prometa bili svuda. Ne mogu da vam kažem da su svi bili dileri droge, jer to nije istina. Ali, na primer, ako ste arhitekta, ko je kupovao stanove? Ako imate auto-salon, ko kupuje automobile? Narkosi. Znao si ko su narkosi. Sve je bilo dirnuto njima. Moj brat je bio drag dečko. Ali doneo je pogrešnu odluku i nažalost platio za to. Svi smo to platili.

foto: @CelebCandidly / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Bratovljeo ubistvo zauvek je promenilo Sofijinu porodicu.

- Kad umre neko tako poseban, dobar otac i brat, to uništava porodicu. Moji majka i otac nikada nisu bili isti. Moj drugi brat, koji mu je bio vrlo blizak, zbog traume je postao alkoholičar, a potom i zavisnik od kreka - dodala je.

(Kurir.rs/ Daily Mail/ L. S)

Bonus video:

01:39 RAZVOD SA AMIDŽIĆEM MI JE BILA SMRT BEZ UMIRANJA! Manekenka otvorila dušu, a potom otkrila KAKAV ODNOS SADA IMA SA OGNJENOM