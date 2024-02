"OVO JE POSLEDNJA ŠANSA ZA HARIJA DA VRATI POVERENJE PORODICE! RAK SVE MENJA" Detalj o Kejt Midlton ostavio ceo svet u ŠOKU

Princ Hari otputovao je danas za Ameriku, samo 24 sata nakon što je stigao u London kako bi posetio oca kralja Čarlsa III koji se bori sa kancerom. Pre vesti o njegovom odlasku kod supruge Megan Markl i njihove dece Lilibet i Arčija, stručnjaci su isticali da on ima poslednju šansu da vrati poverenje svoje porodice u Britaniji. Britanski monarh saznao je da boluje od raka dok je boravio u privatnoj bolnici u Londonu gde je pre desetak dana imao operaciju zbog benignog povećanja prostate. Radi se o odvojenom zdravstvenom problemu.

Dok je princ Hari boravio u Britaniji, isticalo se da rastu nade za pomirenje njega i porodice, stručnjaci su ga preko medija savetovali da drži u tajnosti detalje sastanka sa kraljem i da ostane u Britaniji.

Očekivalo se da će princ Hari imati još jedan sastanak sa kraljem Čarlsom nakon jučerašnjeg susreta u Klarens hausu u Londonu, ta susret trajao je oko 45 minuta. Monarh se nakon toga sa suprugom Kamilom uputio za Sandrigem. Pitanje je da li je odvojio još malo vremena za sina.

Njegov boravak u Londonu pratio je komentar da se nije video sa Vilijamom kao i da nije posetio Kejt Midlton koja se oporavlja u Vindzoru od operacije abdomena koju je imala 16. januara u istoj bolnici gde je Čarls operisan.

Kraljevski stručnjak Fil Dampijer je pre vesti o odlasku Harija iz Londona rekao da niko ne zna kada bi mogao da se desi drugi sastanak sina i oca: "To ne znaju čak ni oni sami. To je prvi korak - to je neka vrsta sastanka za probijanje leda - Hari bi jedva dočekao da sazna kako je Čarls pa da nastavi dalje. Mislim da je najvažnije da kada se vrati u Kaliforniju ništa od ovog razgovora sa kraljem ne postane javno".

Upozoravaju ga da ne pravi potez kakav je pravio godinama unazad otkrivajući niz porodičnih detalja, situacija je sada daleko ozbiljnija i drugačija.

"Poverenje će nestati ako počne da otkriva i stvari. Ako nakon nekoliko nedelja ništa ne procuri u javnost, vratiće poverenje. Ovo mu je poslednja prilika da vrati malo poverenja. Ako se nešto otkrije, vratićemo se na početka i uništiće sve šanse za pomirenje sa Vilijamom - mislim da trenutno niko nije sklon tome da mu to oprosti".

Oglasio se i stručnjak za dvor Ričard Ficviliajms koji je rekao: "Ne očekujem da će Hari otkriti detalje o tome šta se dogodilo između njega i njegovog oca. Da, tačno je, Saseksovi su u prošlosti nemilosrdno koristili medije protiv kraljevske porodice. Mislim da bi ovo mogao da bude početka pomirenja, rak menja sve". Naglasio je da bi razotkrivanje detalje bilo KATASTROFA ZA HARIJA, prenosi Daily mail.

Dodaje da je važno da je došlo do sastanka Harija i oca, kao i da je očigledno princ veoma zabriut za kralja ali i da logično zna sve detalje bolesti. "Važno je zapamtiti da je Hari izgubio majku u doista tragičnim okolnostima koje ga još progone".

