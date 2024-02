GANDALF RASKINUO SA DEČKOM: Godinama od sveta krio da je gej da ne bi završio u zatvoru, a sad ostavio 54 godine mlađeg kolegu

Foto: AP/Joel C Ryan

Legenda Gospodara prstenova ser Ijan Mekelen (84), bio je zaljubljen do ušiju u Oskara Konlona-Morija (30) u decembru 2022, ali sad su raskinuli.

Kako piše Daily Mirror, Mekelen više nije u vezi sa Oskarom, posle veze duge godinu dana.

foto: Instagram/Oscar Conlon-Morrey

Veruje se da su se ludo zavoleli radeći zajedno. A mladi Oskar požurio je tada da sa svetom podeli srećnu vest. Tim se povodom ranije oglasio na platformi X, nekadašnjem Tviteru, a u isto vreme čuveni Gandalf viđen je sa mladim glumcem.

Kako navodi MailOnline, Ijanovi bliski prijatelji su uvek sumnjali da će se legendarni glumac ikada skrasiti. Na početku Ianove i Oskarove romanse, jedan poznati glumac je otvorio sumnje koje je gajio u vezi sa Ijanom.

- Oskar je pričao prijateljima i porodici o svojim velikim planovima sa Mekelenom. Čak je rekao da misli da će se veriti - rekao je tada neimenovani glumac.

- Mekelen nije imao dečka 20 godina. On zaista nije čovek za brak. On ne želi da neko živi u njegovom domu. Uživa u tome da ima nekoga kada je na turneji. Zaljubljuje se, a onda čim se zaljubi u njih, posvađa se s njima - dodao je on.

foto: Isabel Infantes / PA Images / Profimedia

Glumac je otvoreno govorio o svojoj seksualnosti od 1988. godine, ali su njegovi roditelji preminuli pre nego što je imao priliku da im kaže.

Rekao je da je kao mladić rizikovao krivično gonjenje ako je otvoreno gej, pa je morao da krije ko je od svih, uključujući i svoje roditelje, pre nego što su umrli. Ali on je pohvalio zakone koji su sada na snazi u Velikoj Britaniji i kaže da nikada ne prestaje da priča o tome da je gej, šaleći se da "nadoknađuje izgubljeno vreme".

Mediji navode da mu je majka umrla kada je imao 12, a otac kada je imao 22 godine.

(Kurir.rs/Telegraf.rs/A.G.)

