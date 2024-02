MILENA DRAVIĆ I GAGA NIKOLIĆ NISU IMALI DECE, ALI JEDNU DEVOJČICU SU OBOŽAVALI: Bila im je uteha i svu ljubav su joj poklonili

Glumački par Dragan Nikolić i Milena Dravić živeli su ljubavnu priču kakva se retko sreće i ne zaboravlja. Iako su žalili što nisu mogli da postanu roditelji tu činjenicu su prihvatali kao takvu, ali ljubav nisu štedeli.

foto: Dragana Udovičić, Petar Aleksić, Marina Lopičić

Kako nisu imali biološku decu svoju ljubav nesebično su pokazivali svoj deci s kojom su bili u kontaktu, a njihova nećaka Iva im je bila melem na ranu.

Oni su često o tome govorili u javnost, napaminjući da bi bili srećniji da su imali decu, ali da su to smatrali svojim nedostatkom, a ne manom, pa ih to nije sprečavalo da vole.

Dragan je o svojoj supruzi uvek govorio u suprelativu, ističući koliko su se voleli.

foto: Pritnscreen

- Teško je to opisati, ali mislim da je sve u granicama normale. Kao i u svakom braku, bilo je trzavica i svađa, kao i lepih trenutaka. Ne znam da li je olakšavajuća ili otežavajuća okolnost što se oboje bavimo ovim poslom, pa smo često bili razdvojeni. Ona bi snimala na jednom, a ja na drugom mestu tako da smo imali prilike da se uželimo jedno drugog. To što se bavimo istim poslom ponekad može da bude i minus, ali mi smo uspevali sve to da prebrodimo - ispričao je tada Gaga.

O rođaki Ivi često su pričali u medijima i nisu propuštali priliku da kažu da im je bila centar sveta.

foto: Jugoslovenska Kinoteka

- Biti roditelj je jedno iskustvo i nešto što je potrebno svakom živom biću zbog nastanka vrste. Smatram da je to što nemamo decu veliki nedostatak, ne mana, ali jednostavno je tako. To nam daje šansu da svu decu gledamo kao svoju. Mi imamo našu malu nećaku Ivu, koja ima pet i po godina. Ona nam je nadoknadila sve ono što mi nismo imali i oko nje se okreće ceo naš svet - rekao je Nikolić, koji je važio za neprevaziđenog džentlmena, dok je Milena je dodala:

foto: Printscreen

- Dragan i ja nemamo dece, ali smo celog života porodica. Kao što smo oboje vezani za naše porodice. Oboje obožavamo našu unuku, unuku mog brata i oboje smo veoma brižni prema najbližima.

(Kurir.rs/Glossy/T.J.)

Bonus video:

01:26 GAGA I MILENA NISU IMALI SAMO 1 KUĆU NA MORU! Od Rosa do skrivenog sela u zalivu sa 45 meštana! Ovde su provodili poslednja leta