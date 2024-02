DO 8. GODINE PROMENIO 13 HRANITELJSKIH PORODICA, A ŽIVOT GA ŠIBAO SA SVIH STRANA: Glumac sada pliva u MILIONIMA i uživa u luskuzu

Bari Keogan je trenutno jedan od najpopularnijih glumaca Holivuda i neko kome se predviđa blistava karijera.

Ovaj 31-godišnjak definitivno ne spada u red lepotana, ali s druge strane pošlo mu je za rukom da se nametne kao vrlo upečatljiv mlad muškarac sa posebnom harizmom i divnim plavim očima. Irski akcenat, karakterističan izgled, raskošan talenat i neverovatna životna priča svrstali su ovog glumca u elitnu klasu nove generacije holivudskih glumaca.

foto: Anthony Harvey / Shutterstock Editorial / Profimedia

Za Barija život nije bio uvek idiličan. Upravo suprotno - njegova priča je jedna od onih koje svedoče o prevrtljivosti i nepredvidivosti sudbine, čudima, snazi odlučnosti i upornosti i vere u sebe. Ovaj Irac je odrastao u Samerhilu, problematičnom naselju u Dablinu, stecištu droge, nasilja i delikvencije, mestu na kom ne biste voleli da se nađete sami u mraku. Stanovnici Samerhila navikli su da ih gotovo svake koći bude policijske sirene – brutalni indicenti su toliko često da mnogi kuriri i vozači dostavnih vozila ne žele da primaju porudžbine iz ovog kvarta.

U detinjstvu je promenio 13 hraniteljskih porodica

U ovoj sumornoj atmosferi, u dvosobnom stanu, Lorejn Kion podizala je troje male dece, jedva spajajući kraj sa krajem dok je radila kao čistačica u pabu. Jedno od ovo troje dece bio je i Bari, sin njene sestre Debi.

Kada ga je Lorejn, koja je živela sa svojom majkom, a Barijevom bakom Patrišom, usvojila on je imao osam godina, ali je pre toga zajedno sa starijim bratom Erikom već prošao kroz čak 13 hraniteljskih porodica. Debi, njihova majka, bila je zavisnica od heroina koja nije bila o stanju da brine ni o sebi, a kamoli o deci, a i otac im je bio odsutan. Bari je svaki dan posle škole obilazio mamu u bolnici, čak i kada je prestao da živi sa njom; glumio je ili plesao poput Elvisa kako bi je nasmejao.

foto: First We Feast / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Debi je umrla od niza bolesti koje su bile povezane sa njenom zavisnošću od narkotika – u trenutku smrti imala je samo 31 godinu, a Bari 12. Danas, dve decenije kasnije, život je za ovog dečaka sa tragičnim i teškim detinjstvom potpuno drugačiji – uživa u svetlima Holivuda, nosi dizajnersku odeću, leti prvom klasom i po sopstvenom priznanju do sada je od glume zaradio više od 13 miliona funti.

Film "Saltburn" lansirao ga je u A zvezde Holivuda

U A zvezde Holivuda lansirala ga je uloga u neobičnom filmu "Saltburn" ispunjenim bizarnim seksualnim scenama, a ovo ostvarenje je krajem prošle godine bilo jedno od onih o kome se najviše pričalo i koje je ostavilo snažan utisak i na publiku i na kritiku. Uloga je simpatičnom Ircu donela nominacije za Zlatni globus i BAFTA nagradu. Trenutno publika može da ga gleda u seriji "Masters of the Air" koja prati podvige grupe pilota iz Drugog svetakog rata, a čiju produkciju potpisuju Stiven Spilberg i Tom Henks.

Njegov ljubavni život sada puni stranice svetskih medije, a ujedno je i tema polemika na forumima i društvenim mrežama. Zbog odličnog nastupa u "Saltburnu", gde između ostalog postoje gej scene, mnogi su spekulisali da je Kion homoseksualac, ali su takve glasine brzo utišane. Naime, ne samo da Bari iz veze sa bivšom devojkom Alison Sandro ima jednogodišnjeg sinčića Branda, već je sve izvesnije i da je u emotivnoj vezi sa 24-godišnom Sabrinom Karpenter, američkom glumicom i pevačicom. Par je u poslednjih nekoliko nedelja viđen zajedno u više navrata, a zajedno su se pojavili i na afterpartiju posle dodele Gremi nagrada.

foto: LANDMARK MEDIA / Alamy / Alamy / Profimedia

No, čini se da na ljubavnom planu nije previše postojan, ili bar nije naišla ona prava - sa Alison, majkom svog sina, bio je samo dve godine, a pre nje je bio u braku sa konobaricom Šonom Gerinom, koja je inače bila sa njim i u trenucima pre slave. Keogan živi u Londonu, ali većinu svog vremena provodi u Los Anđelesu gde vodi pomalo buran život ispunjen stalnim izlascima, a blizak je prijatelj sa kolegama Timotijem Šalameom i Dvejnom Džonsonom.

Jasno je da Bari može da ima gomilu devojka, te da je njegova trenutna izabranica Sabrina veoma lepa, ali glumac je sam priznao u nedavnom intervjuu da oseća "ogromnu usamljenost". Otkrio je da mu više od svega nedostaje majka; on nikada ne skida srebrnu narukvicu na kojoj je ugravirao njeno ime i svake godine 4. maja, na dan kada je umrla, deli njenu staru sliku na kojoj se smeje dok grli svoja dva sina. "Njen gubitak je ožiljak koji će nositi celog života", kaže njegova tetka.

"Ništa nije dobio na tacni, sve što ima stiglo kroz čist rad i odlučnost"

"Ništa nije dobio na tacni. Sve što sada ima došlo je kroz čist rad i odlučnost. Ne mogu da kažem da je bio divlji dok je bio mladić, ali jeste bio hiperaktivan zbog ADHD-a (Kion je ovu dijagnozu dobio u 27. godini). Ali, on je siguran u sebe, prilično je drzak, ali ima neverovatan karakter. Uvek sam mu pomalo šefovala i govorila: "Da li si sredio svoju sobu?" Ali, uglavnom je bio veoma dobar dok je odrastao", ispričala je nedavno njegova tetka Lorejn za "Daily Mail".

Barijeva rođaka Gema, koja je živela sa njim u detinjstvu, otkrila je medijima da su on i njegov brat Erik bolno čeznuli za domom u kome bi ostali zauvek, pre nego što ih je tetka usvojila. Čak su proveli i godinu dana u domu za nezbrinutu decu pre usvajanja, zbog komplikovane procedure samog čina i potrebne papirologije.

No, kako se dečak koji je obožavao je da vozi bicikl, trenirao fudbal i bavio se boksom (koji je i danas njegova velika strast) obreo u svetu glume? Bari je kao tinejdžer često odlazio u lokalni omladinski centar u Samerhilu; tamo je u 17. godini slučajno zaigrao u amaterskoj predstavi "Hairspray" bez ikakvog iskustva - i jednostavno sve je oborio sa nogu!

foto: LANDMARK MEDIA / Alamy / Alamy / Profimedia

"Blistao je dok je bio na sceni. Voleo je glumu od prvog dana. Bari je umeo da se fokusira na ono što želi da uradi. Uvek je imao ogroman osmeh na licu. On je na neki način evoluirao u istu tu osobu sada kada je odrastao, bez obzira koliko Dior odeće ima na sebi", kaže njegov bivši učitelj Konor Flud.

"Bio je druželjubiv, zabavan, bio je pomalo hiper. Bari je došao odavde, iz Samerhila, i pokazao svoj deci odavde da mogu da urade nešto veliko ako slede svoj san. Njegov san je bio da bude holivudski glumac i to što mu se dogodilo je bajka", dodala je Džilijan Kolins, socijalna radnica i Barijev mentor iz tinejdžerskih dana.

Nastup u školskoj predstavi je sve promenio - Bari se zaljubio u glumu. Kod kuće je gledao stare filme do duboko noć, neumorno je vežbao akcente i mimiku, a imao je i rokovnik u koju je upisivao imena svih reditelja sa kojima je želeo da sarađuje. "Znam šta želim da radim u životu", odgovarao je porodici kada su mu govorili da mora da nastavi školovanje.

Prvi angažman 100 funti, a danas na računu ima preko 13 miliona!

Malo više od godinu dana nakon što je prvi put stupio na scenu, Bari je u 19. godini, nezaposlen, upotrebio bakin mobilni telefon kako bi pozvao broj sa oglasa koji je video na jednom izlogu, a u kome su se tražili amaterski glumci. Plata za taj angažman bila je svega 100 funti. Irski reditelj Mark O'Konor, koji je i oglasio kasting za svoj film "Between the Canals", seća se Barija kao mladića koji je bio "neverovatno uporan i veoma radoznao".

"Bari je tek kalio zanat, nije imao nikakvu obuku ili prethodno iskustvo. Ali to nisam ni tražio. Tražio sam istinu i iskrenost na ekranu, trebalo mi je ponašanje, a ne gluma. Bari ja imao taj potencijal... Razvijao je proces, istraživao je i živeo je u koži svojih likova", kaže O'Konor.

Dobio je ulogu - i tako je započeo dug, naporan put do holivudske slave. Ubrzo se upisao u lokalnu školu glume, a usledile su veoma male uloge u irskim kriminalističkim dramama i sapunicama. Od skromnih honorara jedva je uspevao da se prehrani; bilo je dana kada se mučio da skupi dovoljno za autobusku kartu.

Prekretnica u Kioganovoj karijeri usledila je 2017. godine - Bari je došao do uloga u dva velika filma koja su privukla pažnju glumačke elite: u ratnom epu "Dunkirk" Kristofera Nolana i u psihološkom trileru "The Killing of a Sacred Deer" u kom je igrao sa Nikol Kidman i zemljakom Kolinom Farelom.

U pomenutom trileru Bari je tumačio lik problematičnog, zlosutnog tinejdžera Martina, a dok su kritičari hvalili njegov psihopatski nastup koji uteruje jezu, njegovoj baki Patriši se ovo ostvarenje nije dopalo, a gluma njenog unuka ju je toliko uplašila da ga je zamolila da joj ne prilazi neko vreme. To je samo još jedno simpatično svedočansto o snazi Barijeve glume. Svakako, mnogo merodavniji je sud stručnjaka, a kakav je isti najbolje govori da je Kiogan prošle godine osvojio BAFTA nagradu za najbolju sporednu ulogu u filmu "The Banshees of Inisherin", a ista rola mu je donela i nominaciju za Oskara.

Kada Bari dođe u rodni Dablin, nema crvenog tepiha za njega... Peti Kolins, vlasnik bokserske sale u kojoj glumac trenira kada je u gradu, kaže da je on isti normalan dečko kakav je oduvek i bio. "Naporno je radio za sve što ima u životu. Zbog toga je tako čvrsto na nogama. Veoma je odlučan, veoma siguran u sebe, veoma posvećen. Impresivno je... ima nešto u vezi Barija", kaže on.

U lokalnoj kafani nazdravljaju Kioganu. "Za vas je on filmska zvezda, za nas on je samo Bari", kaže jedan od gostiju u ovom lokalu.

(Kurir.rs/BlicŽena/T.J.)

Bonus video:

00:44 GLUMAC ISPRIČAO DIRLJIVU ANEGDOTU SA MANDOM! Bio je tu u veoma važnom trenutku za mene! PROGOVORIO O NASTAVKU SELO GORI