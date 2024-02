VEŠTAČKI ZUBI DEJVIDA BEKAMA UKRALI ŠOU NA DODELI NAGRADA: Kune se u prirodan izgled, a evo zašto su se Britanci OBRUŠILI na njega

Proslavljeni fudbaler i modna zvezda Dejvid Bekam bio je sjajno stilizovan na sinoćnoj dodeli BAFTA nagrada u Londonu. Pre početka ceremonije sreo se sa princom Vilijamom, koji je posle više godina na ovaj događaj stigao bez supruge Kejt Midlton koja se oporavlja nakon što je pre mesec dana imala operaciju abdomena u privatnoj londonskoj bolnici. Čuveni Britanac zaintrigrao je izgledom. Iako godinama tvrdi da ne voli veštačke metode podmlađivanja, utisak bi mogao da bude drugačiji.

I to takav utisak koji bi naveo na zaključak da se Dejvid Bekam (48) nije promenio samo zbog godina. Ono što ne može da porekne to je da ima veštački osmeh koji je više nego primetan na fotografijama.

foto: RUNE HELLESTAD / UPI / Profimedia

Da Dejvid Bekam koristi botoks počelo je da se spekuliše 2018. godine, nakon što se pojavio na reviji svoje supruge Viktorije Bekam u Njujorku. Na slici sa tog dođagaja, gde je on bio pored sina Bruklina i bivšeg urednika britanskog Voga, Edavrda Eninfula, jedna žena je prokomentarisala: "Botoks izgleda tako dobro na Dejvidu”, a on je odgovorio: "Ne slažem se za botoks, gospođice, ali shvatiću to kao kompliment".

foto: JUSTIN TALLIS / AFP / Profimedia

O svom izgledu pričao je i 2018. za Evening Standard. "Estetski zahvati su za neke ljude možda i OK, ne mogu da kažem da su loši, ali ja ne želim da se tome podvrgnem, nikada. Zaista me ne zanimaju bilo kakvi zahvati na licu. Stariti dostojanstveno je ono što ja želim. Nikada ne bih dozvolio da mi neko injekcijama bode lice".

Bekam je sinoć bio više nego primećen na prestižnoj dodeli, ali je izazvao i dosta kritika jer je na bini umesto britanske reči za fudbal "football" upotrebio onu američku "soccer".

foto: AP

"Dejvide Bekame, ti si na BAFTA dodeli, prestani da se ulizuješ Amerikancima", "Ovo je ugađanje Amerikancima", komentarišu na mreži X, a zna se da je on suvlasnik FK Inter Miami CF, u čijim redovima igra Lionel Mesi. Povela se čitava rasprava oko toga da je trebalo da upotrebi prvu reči, jer je bio pozvan na događaj u Britaniji, prenosi Daily Mail.

(Kurir.rs/ Daily Mail/ Blic žena/ L. S)

Bonus video:

00:21 Bruklin Bekam i Nikola Pelc ulaze u restoran