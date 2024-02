MUŽU PLAĆALA ASTRONOMSKU ALIMENTACIJU, OTAC JE SE ODREKAO, SVEKAR JE TUŽIO: Slavnu pevačicu život ŠAMARAO sa svih strana (FOTO)

Keli Klarkson slavi 41. rođendan, a njen privatni život i više je nego buran. Kada su obožavaoci prvi put upoznali Keli Klarkson u šouu 'American Idol', ona je izgledala kao vedra i vesela osoba s velikim snovima koje treba ispuniti.

Pobedila je u muzičkom takmičenju, a ubrzo se popela na vrh muzičke industrije s hitovima poput 'A Moment Like This'. Iako Keli Klarkson obično ima optimističan stav, pokazala je drugu stranu sebe kada je objavila pjesmu 'Because Of You' godinama kasnije.

foto: Profimedia

Keli ima vrlo narušen odnos s biološkim ocem. Naime, dobitnica Gremija nema nikakvu komunikaciju sa svojim ocem.

Hit 'Because of You' prepun je srceparajućih stihova, a ova bolna balada govori upravo o njenom biološkom ocu, Stivenu Majklu Klarksonu, i burnom razvodu njenih roditelja.

foto: Profimedia

Stiven nije ostao u kontaktu s njom nakon što se razveo od Keline majke kada je ona imala 6 godina, što je stvorilo traumu šestogodišnjoj Keli.

Klarkson je pokušala da dođe do Stivena, ali je navodno više puta odbijena u, kako je nazvala 'ponižavajućim' naporima. tokom jednog intervjua 2017. godine čak je svoj odnos s ocem nazvala 'toksičnim' i upitala je li on uopšte 'sposoban za ljubav.'

foto: Profimedia

Klarkson, međutim, ima zdrav pogled na svoju istoriju s ocem. 'Znam da me mnogi ljudi sažaljevaju, ali to zapravo nije takva situacija', objasnila je. 'Mislim da ako ne odrasteš s tim, teško je propustiti nešto što nikad nisi imao.'

Moguće je da je njihovo otuđenje omelo njenu sposobnost uspostavljanja smislenih odnosa. Tako je Keli zvanično okončala brakorazvodnu parnicu od menadžera za talente Brendona Blekstoka koja je trajala nešto manje od dve godine.

Kako piše The Blast, Brendon je dobio izdašnu svotu od 3.1 miliona dolara, a mora da mu uplaćuje i mesečnu alimentaciju od 45.000 dolara za njihovu ćerku River Rouz (7) i sina Remingtona Aleksandera (5) te je prvu uplatu primio 1. februara.

Bivši supružnici su se dogovorili da će deliti starateljstvo nad decom, ali ona će živeti u Los Anđelesu. Ni pevačica ni menadžer nisu komentarisali za američke medije detalje svog razvoda, a poznato je i da su zajedno odlučili da će se njihova ćerka i sin vakcinisati protiv koronavirusa.

foto: Profimedia

Sud je odlučio i da pevačica mora da plaća bivšem suprugu izdržavanje od 115.000 dolara mesečno sve do 31. januara 2024. To je manji iznos od pređašnjeg koji je bio određen u julu prošle godine, a bila je reč o svoti od 150.000 dolara.

Kako The Blast piše, Keli nakon razvoda pripadaju kućni ljubimci, nekoliko auta među kojima je Porše Kajen. Brendon će uz novac dobiti i stoku s njihove farme među kojima su goveda i konji, pripadaju mu i neki automobili i nekoliko satova marke Patek Philippe.

foto: Profimedia

Podsetimo, Klarkson je tražila razvod od Blekstoka u aprilu 2020. nakon sedam godina braka tvrdeći da oboje zaslužuju da izgrade novi život.

"Ide joj odlično i okrenula se prema budućnosti. Uživa u tome što većinu vremena provodi sa decom", otkrio je izvor za People kako je pevačica nakon razvoda.

Razvod od bivšeg supruga je bio prilično težak za pevačicu jer ju je u jednom trenutku tužio i njen bivši svekar Narvel Blekstok sa svojom menadžerskom firmom Starstruck Management Group. Tvrdio je da im Keli nije isplatila naknade za posao koji su obavili za nju, a ona je uzvratila protivtužbom.

Keli je svojevremeno u svojoj emisiji 'The Kelly Clarkson Show' progovorila o razvodu pred očima javnosti. 'Užasno je. Postoji mnogo teških trenutaka tokom razvoda. Najteže mi je što su u to uključena deca', istakla je.

Ipak, izgleda da se stvari skonačno popravljaju za slavnu pevačicu. Nedavno je komesar za rad u Kaliforniji presudio je joj nekadašnji muž Brendon Blekstok isplati 2.641.374 dolara koje joj je bespravno uzeo.

Njena emisija sa godinama je postajala sve veći hit hit, a poslednji album koji je izdala nakon razvoda naišao je na odlične reakcije publike.

(Kurir.rs/Blic žena/T.B.)

