EVO ŠTA JE KRALJ ČARLS REKAO KAD SU GA PITALI DA LI BI VRATIO PRINCA HARIJA: Ove 4 REČI sada odjekuju svetom! Sve je JASNO KAO DAN

Procurila je informacija da je kralj Čarls dao neočekivani odgovor od četiri reči kad su ga pitali za princa Harija.

Već i ptice na granama znaju da princ Hari nije u najboljim odnosima s članovima kraljevske porodice, a izuzetak nije ni njegov otac, kralj Čarls III. Ipak, sad je procurila informacija da je Čarls dao neočekivani odgovor od četiri reči kad su ga pitali za Harija, piše Mirror.

To se dogodilo prošle godine kad je kralj posetio kampus Stratford Univerziteta u istočnom Londonu povodom njegove 125. godišnjice. Tokom poseta Čarls je pozdravio studente i ostale ljude koji su se okupili kako bi videli monarha.

Dok se rukovao, jedan mušarac je povikao: "Vratite Harija, molim vas, možete li ga molim vas vratiti gospodine?". Činilo se da kralj u početku nije čuo na koga muškarac misli pa ga je upitao: "Ko?", a on mu je odgovorio: "Hari, tvoj sin". Čarls je na to nervozno odgovorio s četiri reči: "To bi bilo lepo".

Inače, nakon što je kralju dijagnostikovan rak, Hari je stigao u London. S ocem je imao sastanak koji je trajao manje od sat vremena, a drugi dan se vratio u Kaliforniju. Navodno nije prenoćio u nekom od poseda palate, već je bio u luksuznom hotelu.

"Volim svoju porodicu. Činjenica da sam seo u avion i otišao da vidim oca i provedem bilo koje vreme s njim, govori o tome. Zaista sam zahvalan", rekao je princ za strane medije.

