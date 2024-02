HARI O POVRATKU NA DVOR MOŽE SAMO DA SANJA: Vilijam se toliko ZAINATIO da će princ DEBELO ZAŽALITI zbog OLAJAVANJA PORODICE

Kako bi pomogao bolesnom ocu koji se leči od raka, princ Hari je rekao da će se privremeno vratiti u Britaniju i obavljati kraljevske dužnosti.

Od oca i ekipe iz kraljevskog protokola dobio je brz i jasan odgovor a, prema njihovim rečima, nema teoretske šanse da ga prime nazad.

foto: AP Ben Stansall

Za Čarlsa III je takva pomoć neprihvatljiva, a u svojim rečima je bio jasan i princ Vilijam, koji tvrdi da: "postoji nula odsto šanse da se Hari vrati".

Princ Vilijam rekao je prijateljima da će blokirati sve pokušaje svog brata da se vrati i da će on preuzeti više odgovornosti ako bude potrebno.

foto: Zak Hussein / SplashNews.com / Splash / Profimedia

“O čemu god se razgovaralo između Vilijama i kralja privatno je, ali je apsolutno i kategorički jasno da on (Vilijam) ne bi dopustio Hariju da se vrati. Tada je mislio da je to loša ideja, a sada je još jasniji. Ako će iko preuzeti više dužnosti, biće to Vilijam, a to za sada nije ni na dnevnom redu. Njegov glavni fokus je na očevo zdravlje, njegovu porodicu i ono što je najbolje za monarhiju", istakao je izvor blizak palati za The Mirror.

foto: Profimedia

U odgovoru se navodi kako princu Hariju više niko ne veruje, ali Čarls III je ipak voljan da popravi odnose sa sinom, nezavisno od posla i dužnosti.

Hari je, podsetimo, napustio kraljevske dužnosti 2020. godine, a od tada je u više navrata svoju porodicu optužio za rasizam, nepošteno postupanje, saradnju s tabloidima protiv njega, pa čak i za uskraćivanje pomoći njegovoj navodno suicidalnoj supruzi Megan.

(Kurir.rs/ Mirror/ L. S)

Bonus video:

03:42 Šta je Čarls rekao Vilijamu u trenutku kada ga je prestolonaslednik poljubio?