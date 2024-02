IGUMAN SVETE GORE OTKRIO DETALJE RAZGOVORA SA KRALJEM ČARLSOM: Evo zašto odlazi u OVAJ MANASTIR, a ima veze sa Dajaninom pogibijom

Iguman Svetog patrijaršijskog i stavropigijskog manastira Vatopeda na Svetoj Gori i teolog ispričao je važne detalje o britanskom kralju Čarlsu III sa kojim je u kontaktu, kao njegov duhovni savetnik, od smrti princeze Dajane, koja je stradala u saobraćajnoj nesreći 1997. godine u Parizu. Monarh boluje od raka, kako je pre dve nedelje saopštila Bakingemska palata, od kada se prati njegovo zdravstveno stanje.

"Javio se nakon što su mu rekli da ima rak, verujem da će ozdraviti", rekao je iguman Jefrem o britanskom kralju Čarlsu. Kako je izjavio za Ant1, kralj je posećivao Vatoped (osam puta) i od tada su ostali u kontaktu.

Poručio je: "Kralj ima duhovnu kulturu u sebi, on poznaje duhovan život".

Britanski kralj je prvi put službeno putovao u Grčku 22. novembra 1998. godine, 14 meseci nakon smrti princeze Dajane sa kojom je bio u braku od 1981. do 1996. godine. U to vreme bio je prestolonaslednik Britanije i službeni gost pokojnog Kostisa Stefanopulosa, predsednika države od 1995. do 2005. godine.

Zatim je posetio manastir Vatoped, gde je upoznao igumana Jefrema. Od tada su njegove posete Atosu postale učestale. Karakteristično je da je od proleća 2003. do maja 2004. tri puta posetio Svetu Goru. Uvek u pratnji najčešće dva telohranitelja i pristojno je odbio prisustvo grčkih zvaničnika. Pritom uvek postoji zapovest da se čuva tajna identiteta uvaženog gosta "Bašte Device Marije".

"Molite se za mene"

U sepembru 1997. u to vreme princ Čarls nakon smrti princeze Dajane potražio je uočište kako bi pobegao od masovne histerije nakon te tragedije Taj mir i izolaciju nalazi u maloj ćeliji na Svetoj Gori. Dvadeset sedam godina kasnije postao je kralj. A nakon što je saošteno da boluje od kancera, pozvao je telefonom igumana Jefrema i rekao: "Molite se za mene".

Kao i prema Grčkoj generalno, tako i prema Atosu, Čarls ima Athos, poseban odnos. Prema rečima Britanaca, to je njegov "duhovni dom". Gde odlazi da nađe mir. Otkako je stupio na presto on je službeni poglavar Anglikanske crkve. Naravno, to ne negira njegovu ljubav prema Svetoj Gori.

Manastir Vatoped u životu kralja Čarlsa

"Zgrada manstira u Vatopedu", naziv je akvarela koji je tadašnji princ izradio na planini Athos 2000. godine. Slikanje akvarela je njegov hobi, a slike se povremeno prodaju na aukciji kao pomoć njegovoj fondaciji. Tako je finansirao restauraciju omiljenog manastira. Pomagao je obnovu crkve Agios Evdokimos, kao i obnovu Hilandara nakon požara 2003. godine. Pokrenuo je inicijativu za prikupljanje novca za obnovu, što je bio povod za osnivanje organizacije "Prijatelji planine Atos" u Londonu, čiji je i sam član. Iz njegove fondacije izdvojeno je i 650.000 funti za obnovu srpskog manastira.

U Vatopedu, gde je najčešće odlazio, živeo je u "svojoj" ćeliji od 30 kvadratnih metara. Jednostavno odeven pratio je dnevni red monaha i učestvovao u molitivama. Ostatak vremena tražio je, kako je sam rekao, neku stazu po zelenom Agios Orosu, lutajući po manastirima, diskretno promatrajući posetioce ili slikajući pored mora ili u svojoj ćeliji.

U toj ćeliji, osim kupatila (jedinog luksuza), imao je sve što su imali monasi: ikone, Novi zavet i stalak za sušenje veša. "Ja sam jedan od onih koji traže, zanima me da idem stazom na koju naiđem prolazeći kroz grmlje”, govorio je.

Nakon 2000. sve češće je odlazio na Svetu Goru. Iako se trudio da se o tome ne piše, jer se radilo o ličnim posetama, njegovi dolasci nisu mogli da budu nezapeženi. Osim toga, nije se ni krio.

Izbegavao je grčke zvaničnike koji su pokušali da iskorite "slučajne" susrete sa njim. Imao je poseban odnos sa igumanom Jefremom, a od Palate je tražio da demantuje informacije koje su procurile, poput činjenice da je tražio duhovni savet, a posebno da se odmah nakon Dajanine smrti okrenuo pravoslavlju.

Njegove česte posete Svetoj Gori, na planinu Atos je išao tri puta godišnje, uvek su inicirale rasprave i teorije zavere u Ujedinjenom Kraljevstvu. On sam je uvek bio diskretan, a Kamila bi ga često čekala na jahti smeštenoj izvan voćnjaka Djevice Marije, sa ljudima iz njegove lične garde, a njegovi sagovornici često su se obvezali da nikada neće otkriti sadržaj njihovih razgovora.

Palata je pokušala da umanji glasine i rasprave u Engleskoj, govorilo se da Čarls koji je juče održao prvi sastanak licem u licem nakon dijagnoze, tamo odlazi u privatne a ne službene posete, kao i da se detalji toga ne objavljuju, a ono što je moglo da se kaže jeste da su ga zanimali arhitektura i duhovnost planine Atos.

Uz štetu koju je njegovom imidžu doneo razlaz sa Dajanom, priča o tome da je tajno prihvatio pravoslavnu veru mogla je da nanese još više štete jer se čekao njegov uspon na presto i trenutak kada će postati poglavar Anglikanske crkve. Crkva. Osim toga, mnogi su isticali da je njegov otac Filip koji je rođen na Krfu, postao član Anglikanske crkve kako bi se oženio kraljicom Elizabetom, kao i da mu je baka Alis bila časna sestra, dok su njegove tetkee Aleksanda i Elizabeta bile pravoslavne vere.

"Čarls je tajno grčki pravoslavac, kao i njegov otac", govorilo se. Neka kaže da ga vuče grčka krv koja teče njegovim venama - nizale su se tako teorije zavere, piše protothema.gr.

Prema mišljenju drugih, Čarls je uvek imao na umu da ostane upamćen u istoriji kao čovek koji je ispravio raskol Crkava, nešto što je i sam neizravno naznačio rekaviši pred pravoslavcima iz Sirije da "u vremenima kada je tako malo svetih ostalo, bukvalno je đavolski da se simbolični mostovi uništavaju".

Zbog negativnih kritika Čarls je vremenom sve više krio da odlazi na Atos. Ubrzo nakon što je saopšteno od čega boluje posetio je sa suprugom Crkvu Svete Marije Magdalene u Sandringemu.

Podsetimo, brojno bratstvo svetogorskog manastira Vatoped iznelo je 2012. u saopštenju nezadovoljstvo zbog zadržavanja u istražnom zatvoru igumana Jefrema, osumnjičenog za finansijske mahinacije, pranje novca i korupciju. On nije sklon prestupima, niti postoji opasnost, da ako bi se branio sa slobode, počini kriminalna dela. Ovaj krstonosni test za igumana pogađa bratstvo, bratstvo je tvrdilo da je iguman nevin i da se sam raduje tome da se to što pre i dokaže.

"Uz pomoć Božju i Bogorodice, sigurni smo da će se vaspostaviti istina i zakon", poručili su. Istražni sudija Irina Kalu je odbila uslovno puštanje iz istražnog zatvora, za to se založio i tužilac, smatrajući da osumnjičeni može da utiče na istragu i da je "sklon prestupima".

Iguman Jefrem je te godine ponovo podneo molbu za oslobađanje, žaleći se Sudskom savetu, zbog odbijanja prethodne molbe, preneo je Fonet.

