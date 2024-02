OVAKO IZGLEDA MLAĐA SESTRA OZLOGLAŠENE "PLASTIČNE LJUBAVNICE": Evo u kakvom je odnosu verenica okorelog miliajrdera sa FAMILIJOM

Verenica milijardera Džefa Bezosa, Lorin Sančez (54), oduvek je privlačila pažnju medija i javnosti. No jeste li znali da "plastična ljubavnica" ima mlađu sestru?

Ko je sestra Lorin Sančez?

Ona je Elena S. Bler i mlađa je 13 godina od Lorin. Po zanimanju je fotografkinja, a živi u Sijetlu sa suprugom Robom i decom, pišu strani mediji.

Na Instagramu ima više od 30 hiljada pratilaca s kojima ponekad deli trenutke iz privatnog života. Krajem prošle godine čestitala je rođendan starijoj sestri s kojom je jako bliska.

"Moja sestra i ja smo toliko bliske da je naš odnos drugima ponekad teško razumeti. Teško je to opisati. Kad smo zajedno odmah ulazimo u naš svet, a kad nismo zajedno telefoniramo najmanje dva puta dnevno, obično i više. Imamo odnos bez sukoba, što je retkost u životu, ali je istina. Bezuslovno se podržavamo i brinemo jedna o drugoj. Ona me vidi i razume kao niko drugi... Tako sam srećna što me voli. Lorin je glavna zvezda svake žurke, najvelikodušnija u svakoj prostoriji, najsaosećajnija osoba koju znam, ona je zaista najdinamičnija žena. Ona je druga majka moje dece i oni su zbog toga srećni. Lorin, srećan rođendan. Ti nisi samo moja sestra, ti si moja srodna duša i moj najbolji prijatelj. Volim te više nego što bilo koja reč to ikada može izraziti", napisala je tad.

Lorin je njoj čestitala rođendan u julu 2022.

"Srećan 40. rođendan mojoj sestri, najboljoj prijateljici, drugoj majci moje dece i jednoj od najljubaznijih osoba koje poznajem. Toliko te volim Elena i neizmerno sam zahvalna što te imam. Najbolje tek dolazi…", poručila je.

