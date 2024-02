MAŠTALA JE O TOME DA POSTANE NJEGOVA SUPRUGA: Sonja Savić volela je poznatog muzičara, a nakon njegove smrti, njen život SE SRUŠIO

Govorili su da je diva raskošnog talenta. Svoja, autentična, osobena. Sonja Savić, svojim talentom i harizmom, osvajala je neosvojivo. A onda se sve preko noći srušilo kao kula od karata.

Na Fakultet dramskih umetnosti u Beogradu Sonja se upisala nakon drugog razreda gimnazije, gde je u klasi profesora Minje Dedića diplomirala 1982. godine.

foto: Printscreen

Sonja je i dobitnica je mnogih priznanja od kojih su najznačajnije ,,Zlatna arena" u Puli, zatim ,,Carica Teodora" i „Ćele Kule" na Filmskim susretima u Nišu i nagrada žirija u Veneciji, a njenu umetničku karijeru obeležio je neobično pojavljivanje u spotu Miroslava Ilića "Devojka iz grada".

foto: Ana Paunković, screenshot

Vremenom je započela druženje sa Mladenom Mladenovićem i čitavim sastavom grupe “EKV”. Mnogi kažu da upravo tada dolazi prvi put u kontakt sa narkoticima, ali i upoznaje svoju veliku i jedinu ljubav džez muzičara Vlajka Lalića. Mnogi kažu da je maštala da postane njegova supruga.

Govoreći u medijima, Sonja je pričala o tome koliko je teško podnela Vlajkovu smrt. Govorila je da joj je jedan od najtežih trenutka u životu pored smrti oca, dan kada je Vlajko prerano napustio ovaj svet 1990. Usled velike oluje, njegov jedrenjak je potonuo, a Sonja je mesecima kasnije bila u depresiji zbog smrti. Odmah potom, odlazi u Sloveniju gde je ostala skoro deset godina, vratila se u Srbiju i posvetila filmu, ali ne u toj meri u kojoj je to pre činila.

foto: Printscreen/RTS

Mnogi kažu da je tada ušla u probleme koje donosi konzumiranje kokaina i heroina. Tokom jednog intervjua novinar ju je upitao da li koristi neku od vrsta narkotika, ona je bez razmišljanja odgovroila da joj je najveća želja da radi čiste glave i srca, ali da je problem taj što kamera sve vidi:

foto: Printscreen/Youtube

- Ne, nisam konzumirala, osim u društvu u kojem se konzumirala uz alkohol. An ženeral! Jedino kanabis može da me pomeri u neke više sfere i da me otvori za slavljeničko osećanje ovog bednog i jadnog sveta. Ovde se protura đubre od droge kao narkotički trend. Ambrozije su se koristile za ceremonije u starim civilizacijama za najviše aristokratske rodove - rekla je Sonja.

foto: Jugoslovenska Kinoteka, Ustupljene fotografije

Ali poroci su joj došli glave 23. septembra 2008. godine kada je u stanu u Kursulinoj ulici pronađena mrtva. Lekari su mogli da konstatuju smrt, a prema zvaničnim podacima nakon obdukcije preminula je usled prevelike doze narkotika u 48. godini života.

Sahranjena je u selu Donja Gorevnica kod Čačka gde je njena porodična kuća.

(Kurir.rs/Blic/T.B.)

Bonus video:

