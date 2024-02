NAJMLAĐA ĆERKA STIVA DŽOBSA IZRASLA JE U PRAVU BOGINJU: Iako niže same poslovne uspehe, evo zašto je IZVISILA za očeve MILIJARDE

Prelepa Iv Džobs (24), koja je svetskim medijima poznata i kao vrhunski sportista u svetu jahanja, jedna je od petoro dece Stiva Džobsa.

Ćerka Stiva Džobsa diplomirala je na univerzitet "Stanford", pored toga je konjička zvezda, ali i naslednica višemilionske imperije, koja je porodici ostala, nakon što je Stiv preminuo 2011. godine.

Pored jahanja, ćerka Stiva Džobsa je i model, a njene fotografije svakodnevno su ispraćene hiljadama lajkova na društvenim mrežama.

Inače, Iv Džobs je nedavno dospela na naslovne strane svetskih medija, a povod je bila njena romansa sa jednim od bliskih prijatelja porodice Kardašijan-Džener.

U martu 2022, Džobsova je potpisala ugovor sa DNA Model Management-om nakon što je debitovala na pisti sa francuskom modnom markom Coperni i pojavila se u prazničnoj kampanji Glossier sa glumicom Sidni Svini. Od tada se pojavila u solo editorijalu za Vogue i na naslovnoj strani japanskog Vogue-a oktobra 2022. U jesen 2022. glumila je u solo kampanji za Louis Vuitton.

Iv Džobs je najmlađa od troje dece Stiva Džobsa i Loren Pauel, a na svom profilu na Instagramu ima preko 400.000 pratilaca i na njemu najčešće objavljuje fotografije s putovanja, iz svog luksuznog doma ili s jahanja kojim se profesionalno bavi.

Iako Iv živi životom džetseterke, njena majka je svojevremeno izjavila da njena deca neće naslediti očeve milijarde.

„Nisam zainteresovana za to da se zgrade nazivaju po meni nakon smrti, i moja deca to znaju. To se završava sa mnom“, rekla je Loren Pauel Džobs.

(Kurir.rs/Wanted/T.B.)

