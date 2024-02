OTKRIVENO DA LI ĆE SE PRINC VILIJAM VRATITI DUŽNOSTIMA! Stručnjaci upozporavaju: Dvor bi mogao da napravi VELIKU GREŠKU

Princ Vilijam propustio je juče komemoraciju u čast svog kuma, kralja Konstatina od Grčke. Odluku o tome saopštio je u poslednjem momentu ne navodeći nikakve dodatne detalje osim da se radi o ličnim razlozima. S obzirom na to da se njegova supruga Kejt Midlton oporavlja od operacije abdomena, sprovedene 16. januara u Londonu, mnogi su posumnjali da je njeno lečenje uticalo na potez princa od Velsa. Pritom, kralj Čarls koji se bori sa rakom takođe nije bio na događaju. Stručnjaci su upozorili na grešku dvora.

Kraljevski biograf je rekao da britanska kraljevska porodica ima pravo na privatnost, ali da treba da ima na umu da "ovo nisu normalna vremena" imajući u vidu zdravstvene probleme Kejt Midlton i kralja Čarlsa. Time što se ne otkrivaju dodatni razlozi odluke Vilijama pogodno je tlo za širenja teorija zavere.

foto: Zak Hussein / SplashNews.com / Splash / Profimedia

- Bojim se da će to što je Vilijam povukao u poslednjem momentu pokrenuti nagađanja, divlja, nepoštena, ali to je priroda društvenih mreža ovih dana. Bilo je suludih izveštaja u grčkim medijima pre nekoliko dana o Kejt, i za takve natpise nema dokaza, ali sve to kruži širom sveta - izjavio je on, a teorije zavere već kruže. Apelovao je da Palata bude otvorenija u saopštenjima.

Isto misli i stručnjak za dvor Ričard Ficvilijams: "Vilijam zna da će njegova neobjašnjiva odsutnost napraviti svetske naslove, uprkos izvorima koji su uveravali medije da to nije povezano sa zdravljem Kejt Midlton. Palata je nakon toga ćutala pa su krenula nagađanja". Istakao je i da dvor pod ogromnim pritiskom jer je samo četvoro radnih članova mlađe od 70 godina.

foto: Unknown / Avalon / Profimedia

Princ Vilijam će se ove nedelje vratiti dužnostima, sastaće se sa članovima jevrejske zajednice i drugih veroispovesti u sinagogi kao deo niza poseta kako bi istakao rad organizacija koje pokušavaju donesu miru na Bliski Istok. Biće uključen i u obeležavanje St David's Day u petak, piše Daily mail.

(Kurir.rs/ŽenaBlic/A.G.)

Bonus video:

02:14 ČARLS ĆE MORATI JOŠ GODINAMA DA VLADA, BRITANIJA JE U KRIZI! Heraldičar Grujić: Princ Vilijam sasvim drugačije shvata VLADAVINU