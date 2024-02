"KAD JE VIDEO ŠTA JE HARI URADIO VILIJAMA POJELA LJUBOMORA" Novi ŠOK DETALJI o braći: Evo šta je princa od Velsa izbacilo iz TAKTA

Novi detalji od odnosu princa Hairja i princa Viijama ukazuju da i te kako ima probelma među poznatom braćom. Kamen spoticanja sada su nedavno završene Invictus games u Kanadi čiji je pokrovitelj mlađi brat i koji je zajedno sa suprugom Megan Markl podržao promociju ovog takmičenja. Sve je prikazano u emisiji na ABC "Prince Harry's Mission: Life, Family and Invictus Games", i to se nimalo nije dopalo starijem sinu Čarsla III i princeze Dajane.

- Bilo je vrlo uspešno od samog početka. Nije jeftino, košta mnogo novca, a on je uspeo da sakupi sav taj novac tokom svih ovih godina, što je impresivno. Ali mislim da je postojao određeni nivo ljubomore zbog toga koliko je dobro prošlo. Mislim da je Vilijam bio iznenađen koliki je to bio uspeh i koliko je novca u to uloženo i koliko se vlada uključilo - rekao je poznati britanski novinar Robert Džobson, piše People.

Princ Hari je 2014. pokrenuo čuveno takmičenje, koje se održavalo tada pod pokroviteljstvom Kraljevske fondacije. Nakon Megzita odlučeno je da se događaj izmesti van Britanije, vojvoda i vojvotkinja od Saseksa napustili su pomenutu fondaciju i nastavili da podržavaju važnu manifestaciju.

Ima indicija da će se 10. jubilej igara održati u maju u Londonu kad se očekuje Harijev povratak u domovinu. Princ je ranije ovog meseca posetio oca u britanskoj prestonici, dok traje lečenje monarha koji boluje od raka. Nije se tada sreo sa bratom, sa kojim nije blizak nakon niza poroičnih skandala.

