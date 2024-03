MUŽ LENE KOVAČEVIĆ JE FRAJER I PO! Udata je za ZGODNOG BIZMISMENA kog od javnosti godinama krije kao zmija noge: Evo kako izgleda

Talentovanu pevačicu Lenu Kovačević imali smo prilike da gledamo prve večeri na "Pesmi za Evroviziju" i uspela je da se plasira u finale, koje će se odražti u subotu ove nedelje.

Pre jedanaest godina Lenu je osvojio Veljko Brčin, sa kojim ima veoma skladan brak. Ljubav traje, ali jednog od najvažnijih muškaraca u Leninom životu ne viđamo često u javnosti, dok je ona u mnogo navrata isticala da joj je on najveća podrška u životu.

foto: Damir Dervišagić

Za vezu ćerke pisca Dušana Kovačevića i biznismena, inače farmaceuta po obrazovanju, saznalo se neposredno pre njihovog venčanja.

Mnogi su se pre toga pitali ko je uspeo da osvojio Lenu, koja važi za jednu od najlepših naših pevačica. Nijedna ljubav, na kraju, ne može da se sakrije, pa tako ni Lenina i Veljkova ljubav nije mogla dugo da ostane tajna

Veljko, inače, izbegava javne događaje, a razlog je jednostavan. On nije ljubitelj "crvenog tepiha, premijera, koktela" i sličnog, što njen posao podrazumeva.

Pevačica ističe da je sa time i više nego u redu, jer joj je "čitava muška loza" upravo takva, pa joj to nije bilo iznenađenje.

foto: Damir Dervišagić

Njen suprug ne može da izdvoji samo jednu numeru koju sa zadovoljstvom peva.

- Ljubitelj je mnogih pesama. Ali sve pesme ubedljivo najviše voli da čuje na koncertima uživo. Imam sjajnog trubača i saksofonistu, to je magija i nekako oboje volimo taj adrenalin živog nastupa - rekla je za "Blic" jednom prilikom.

Podsetimo, Lena Kovačević nastupila je u prvoj polufinalnoj večeri "Beovizije 2024", a prestavila se numerom "Zovi me Lena". Iako u njen muzički talenta niko ne sumnja, ona je ipak više pažnje privukla svojim stajlingom nego glasom. Na Tviteru se povela polemika oko njenog kostima, a pevačica je sada otkrila kako reaguje na takve komentare.

foto: Damir Dervišagić

- Ne koristim Tviter, ali naravno da sam puno toga videla. Istinski volim ljude i ne zameram, naprotiv, nasmejali su me komentari, moji prijatelji znaju da se najčešće i sama šalim na svoj račun, po tome me znaju. Svakako, da nisam želela ovakav kostim, ne bih ga birala, nisam to uradila nesvesno, želela sam nešto teatralnije, pozorišnije i to smo dobili - zaključila je Lena.

(Kurir.rs/Blic/A.G.)

Bonus video:

02:18 Iva Lorens