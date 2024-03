DIKAPRIO RADI ŽEŠĆE UVRNUTU STVAR U KREVETU: Plejboj manekenka raskrinkala BIZARNE FETIŠE slavnog glumca, ovako izgleda NOĆ S NJIM

Hieke Konings, 22-godišnji Plejboj model, iznela je pikanterije o holivudskom zavodniku Leonardu Dikapriju, koje se njemu baš i neće svideti.

Holandska manekenka razvezala je jezik o poljupcu s glumcem i njegovim čudnim navikama u krevetu. Njih dvoje su se upoznali u jednom klubu u Los Anđelesu u koji može da se uđe samo s pozivnicom. U jednom trenutku joj je prišao Dikaprijev menadžer i rekao joj da glumac želi da je upozna.

Konings je tada Dikapriju rekla da zna da on izlazi samo s lepoticama koje su mlađe od 25 godina, na šta joj je on odgovorio: "Kriv sam!"

"Onda smo se poljubili, bilo je OK, ali ni blizu najboljeg poljupca u mom životu. Pozvao me da odem s njim kući, ali sam to odbila. Bio je šokiran, nije navikao valjda, ali je bio ljubazan", ispričala je manekenka.

foto: Jerod Harris / Getty images / Profimedia

"Posle toga je prišao nekoj drugoj devojci i otišao s njom kući. Neke moje prijateljice su spavale s Leonardom i rekle su da ima bizarnu naviku u krevetu. Jedna mi je ispričala da je svo vreme držao slušalice u ušima ‘kako je ne bi morao da sluša‘, a drugoj je stavio jastuk na glavu", otkrila je Hieke.

"Definitivno je previše star i previše uvrnut", zaključila je Plejbojeva manekenka.

(Kurir.rs/ Daily Mail/ L. S)

Bonus video:

02:29 POZNATI GLUMAC O POSTAVLJANJU GRANICA: U emisiji Pusti brigu otkrio šta je ključno kada je reč O GLUMI (VIDEO)