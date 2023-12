KO JE PROBLEMATIČNA MANEKENKA KOJA JE ZAVELA DIKAPRIJA: Bio je s njenom sestrom, išla na ODVIKAVANJE, voli da se slika GOLA (FOTO)

Loti Mos, 25-godišnja polusestra Kejt Mos, viđena je kako se druži s Leonardom Dikaprijem (49) u jednom londonskom noćnom klubu. Britanski tabloidi odmah su se raspisali o njihovoj aferi, te podsetili kako je Leo pre 30 godina bio u vezi s njenom starijom sestrom.

Slavni glumac i jedan od najpoznatijih svetskih top modela bili su zajedno 1993. godine.

foto: KCS Presse / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Ali, ko je Loti?

Šarlot Loti Mos rođena je 9. januara 1998. godine, a otac joj je Piter Mos, otac njene polusestre Kejt. Majka joj je Indžer Solnordal, a baš kao i njena starija sestra, Loti je model. Tim poslom je počela da se bavi 2011. godine, kada se pojavila u Teen Vougeu. Godine 2021. počela je da objavljuje svoje golišave fotografije na platformi OnlyFans, želeći da "ima nešto svoje", kako je tada rekla.

A osim što se bavi modelingom kao Kejt, od starije sestre preuzela je i neke loše navike, kao što su pušenje, ali i uživanje u alkoholu i drogi. Loti često govori o svojoj borbi sa zavisnostima, a u januaru 2023. bila je na odvikavanju.

foto: Steve Vas / imago stock&people / Profimedia

Sada je trezna

Manekenka je trezna otkako je završila s rehabilitacijom, a kaže kako se upravo u modnoj industriji susrela s drogom. Tvrdi da su je važne ličnosti iz sveta mode snabdevale drogom, a ta izjava je deo optužnice protiv modne industrije.

"Dosta sam rano počela da konzumiram drogu i alkohol, bio je to moj mehanizam nošenja sa stvarima, a toga u modnoj industriji ne manjka. Bilo je ljudi na visokim položajima koji su mi davali drogu i alkohol kad sam bila vrlo mlada, pa mi se to nije činilo kao nešto loše", ispričala je Loti, piše Daily Mail.

foto: James Warren / imago stock&people / Profimedia

"Kada imate ljude oko sebe koji vam omogućuju sve što poželite, a tu govorim o događajima iz sveta visoke mode i ljudima koji žive u penthausima, koji rade za vrlo poznati brend, sede tamo i drogiraju se s vama poput 19-godišnjaka. Sada mi se to čini tako čudno… To nikada ne bi smelo da se dogodi ni u jednoj industriji", rekla je Loti, koja je priznala da je drogu uzimala čak pet puta nedeljno.

"Uzimala sam travu i slične stvari kad mi je bilo 15. Onda sam se preselila u London i počela da se družim s puno starijim ljudima. Moj tadašnji dečko je imao 27 godina, a ljudi s kojima smo se družili često su uzimali droge", rekla je Loti, te dodala kako je i sama u drogi našla olakšanje: "Umrtvila mi je svaki osećaj koji sam imala, poput ljutnje, uzrujanosti, usamljenosti… Postala mi je poput prijatelja", rekla je Loti.

foto: Printscreen/Instagram

Odnos s Kejt

Loti kaže kako je odrastala u senci svoje polusestre Kejt Mos, te da nemaju neki odnos. Ipak, svesna je da joj je to što je sestra Kejt Mos pomoglo u karijeri, te priznaje kako nikad zapravo nije volela modeling.

"Nisam imala tipičnu visinu modela, osećala sam se kao prevarantkinja. Kao da je sve lažno. Nije mi bilo u redu da idem na sve te događaje i odsedam u Four Seasonsu. Smatrala sam da ne pripadam tom svetu, da to nisam ja. Znam da to zvuči loše, ali nikada nisam marila za modu. Ljudi su znali da govore: ‘O moj Bože, pogledaj novu kolekciju‘, a meni je to sve izgledalo isto kao i prošlogodišnja moda. Sedela bih na tim modnim revijama i razmišljala zašto ja ne vidim to što drugi vide. Gledamo li u iste stvari? Pola njih mi je bilo dosadno. Osudite me, ali nisam uživala u tome", rekla je Loti, koja se potpuno posvetila karijeri na OnlyFansu.

Nova Loti

Nakon što se rešila zavisnosti, Loti je odlučila da skine i tetovaže koje je uradila pod uticajem droge i alkohola. Osim inicijala bivših partnera, na licu je tetovirati reč "lover", ispod oka, a njeni pratioci mogli su da vide kako ona nastaje 2022. godine.

Loti je tada objavila video nastanka tetovaže, a uz njega je savetovala: "Deco, nemojte piti alkohol."

(Kurir.rs/ Net.hr/ L. S)

