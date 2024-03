"NE BI ONI SMELI TAKO DA JE ELIZABETA ŽIVA" Razmaženi prinčevi razbesneli javnost: "Vilijam se ponaša kao NEŽNA PAHULJICA"

"Kraljevska porodica je potpuno izgubila kompas", stav je većine Britanaca, navodi britanska kolumnistkinja Džen Moir (65). Mnogi navode kako više ništa nije kao što je bilo dok je kraljica Elizabeta II bila živa. Šokantno ponašanje princa Vilijama uteralo je mnogima strah u kosti.

Trebalo je da budući prestolonaslednik prisustvuje komemoraciji svog pokojnog krštenog kuma, grčkog kralja Konstantina II, ali ipak nije došao u kapelicu u dvorcu Vindsor. Princ Vilijam se izvinio, a sećanje na grčkog kralja vodila je kraljica Kamila. Bio je to prvi put da je bez kralja Čarlsa predvodila važan događaj.

princ Vilijam foto: Zak Hussein / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Džen navodi da se kraljevstvo svelo na "tri razmažena muškarca-dečaka", koji rade šta im je volja. Princ Endru je optužen za seksualno zlostavljanje maloletnice, princ Hari je napustio kraljevske dužnosti, a princ Vilijam kao da je obveze prihvatio nevoljno.

princ Hari foto: MEGA / The Mega Agency / Profimedia

"Dok se njegov otac i žena oporavljaju i drže dalje od javnosti, ovo je Vilijamov trenutak istine. Ipak, umesto da se uhvati u koštac sa izazovom, on odlazi s kraljevskog događaja bez objašnjenja. Ako je imao dobar razlog da bude odsutan, trebalo je da kaže o čemu se radi, narod bi saosećao. On nije filmska zvezda, on je naslednik britanskog prestola i uskoro će biti glava nacije, centar nacionalnog identiteta, jedinstva i ponosa. Trebalo bi da prestane da se ponaša kao slavna pahuljica i vlada. Ako je ovo nagoveštaj onog što će se dogoditi kada se on popne na tron, mi smo veoma zabrinuti", rekla je kolumnistkinja.

princ Endru foto: Geoff Robinson / Shutterstock Editorial / Profimedia

Mnogi su pomislili da princ Vilijam nije došao na ceremoniju jer je Kate bilo loše, ali nije dugo trebalo da se Kensingtonska palata oglasi i demantuje takve priče. Početkom godine Vilijamova supruga bila je na operaciji abdomena i oporavlja se od zahvata.

