KRALJEVSKA PORODICA PRE OPROSTILA RAZVRATNOM PRINCU NEGO HARIJU: Još ga i "na čelo" stavili, i Britanci su U ŠOKU zbog ovih slika

Na jučerašnjoj službi u Crkvi Svetog Đorđa u Vindzoru povodom komemoracije kralju Konstantinu od Grčke britansku kraljevsku porodicu predvodio je princ Endrju, dok su ulazili u ovo zdanje. To se uveliko komentariše dok se zna da je lišen dužnosti, titula i vojnih počasti zbog skandala koji je priredio.

Njegovo pojalvjivanje je poput povrata u redove porodice i nameće brojna pitanja.

Princ Endrju bio je danas sa Sarom Ferguson od koje se razveo ali i dalje zajedno žive, i njihovim ćerkama Judžini i Beatris. Hodao je ispred princeze Ane koja je kasnije u crkvi sedela pored kraljice Kamile koja je predstavljala dvor jer su Čarls III i princ Vilijam odsustvovali.

Povratak princa Endrjua u porodicu na javnim događajima desio se, a da povratak Harija nije ni u najavi. Tačno je da je mlađi sin Čarlsa i Dajane daleko u Kaliforniji i da se 2020. odrekao službenih dužnosti.

Nedavno je izrazio želju da se vrati obavezama ukoliko to otac od njega zatraži. Međutim, izvori bliski Palati rekli su da ne postoje šanse za tako nešto kao i da Vilijam koji je u poslednjem momnetu rešio da se ne pojavi u Vindzoru, ne želi da prihvati takav predlog.

Razlog su brojni porodični skandali, inicirani knjigom "Spare" princa Harija, intervjui njega i njegove suprueg Megan Markl, dokumentarne serije u kojima su na nimalo pozitivan način govorili o odnosu sa dvorom i otkrili porodične tajne.

Hari je na negativan način govorio i o Kamili rušeći želju oca da tu temu izbegne. Pokretanjem novog sajta ranije ove godine gde on i Megan koriste titule i karljevski grb u komercijalne svrhe pogazio je dogovor sa Elizabetom Drugom da neće komercijalizovati status. Usledila je zatim odluka da se deca vojvotkinje i vojvode od Saseksa prezivaju Saseks, a ne Mauntbaten-Vindzor kao do sada čime su pogazili želju princa Filipa da se to prezime prenosi na generacije, ali nisu jedini, i deca Kejt Midlton i Vilijama nose prezime Vels.

Nema za sada naznaka da će doći do pomirenja Harija i Vilijama. sa druge strane pojedini izvori kažu da je Čarls bio presrećan kada ga mlađi sin pre nekoliko nedelja posetio u Londonu nakon vesti da kralj boluje od raka, iako mnogi kažu da je došao nepozvan i da susret nije mnogo popravio situaciju.

Možda dođe do preokreta dok se najavljuje da će Hari biti u maju u Londonu na 10. jubileju Invictur games čiji je pokrovitelj i koje je endvano promovisao sa Megan u Kanadi.

Odnos Harija i dvora jeste drugačiji od odnosa Endrjua i porodice, ali ovi detalji su prilično kontroverzni.

Sin kraljice Elizabete II princ Endrju bio je akter jednog od najvećih skandala koji je ikada doživeo britanski dvor. Vojvoda od Jorka optužen je da je više puta imao intimne odnose sa u to vreme maloletnom Virdžinijom Roberts koja ga i optužila za ovo krivično delo.

"To se nije dogodilo. Apsolutno kategorično vam mogu reći da se to nije dogodilo", rekao je princ Endru u intervju za "BBC", u kojem je negirao i da poznaje Virdžiniju Roberts. Spor je kasnije rešen novčanom nagodbom.

Kao kontraargument njegovih tvrdnji pojavila se slika na kojoj on grli Virdžiniju oko struka, a sa njima na fotografiji je i Žislen Maksvel sa kojom je "poslovao" Džefri Epstajn, "milijarder predator" koji je 2021. izvršio samoubistvo u zatvoru u Njujorku neposredno pre početka sudskog procesa protiv njega - zbog optužbi da je trgovao devojkama mlađim od 14 godina.

Potvrđeno je da je princ Endrju bio veoma blizak sa Džefrijem Epstajnnom. Elizabetin sin nije priznao bliskost sa milijarderom predatorom, ali je naglasio da je "od njega naučio mnogo toga o biznisu".

Podsetimo, Bakingemska plaata saopštila je pre 20 dana da Čarls ima rak. Kejt Midlton je 16. januara podvrgnuta operaciji abdomena, oporavlja se u Vindzoru.

