ŠOKIRANI SU ŠTO CEO SVET GLEDA U GOLOTINJU NJIHOVE ĆERKE: Otac Bjanke Ćensori uputio JAVNO UPOZORENJE kontroverznom reperu

Otac Bjanke Ćensori izjavio je da mora da razgovara sa Kanje Vestom jer je zabrinut za svoju ćerku. I dok fotografije supruge repera ne prestaju da pune naslovne strane medija širom sveta, Vest u nedavno objavljenoj pesmi kaže da mu je cilj da "dobije još jedno dete".

Bjanka Ćensori nema podršku roditelja i oni ne žele da ona dobije dete sa Kanje Vestom kojeg su opisali kao čoveka koji potpuno kontroliše njen život. Bjankini otac i majka tvrde da to neće biti stabilan dom za dete.

U decembru 2023. godine, godinu dana posle intimne ceremonije venčanja Bjanke i Kanjea, reper je na zabavi u Las Vegasu u jednoj od pesama ubacio stih da planira da dobije još jedno dete.

"Svi već znate da sam impulsivan, još jedno dete je moj cilj", repovao je Kanje, koji je otac Nort (10), Čikago (6) i Pslam (4) koje je dobio sa bivšom suprugom Kim Kardašijan.

Izvori bliski paru su za "Daily Mail" rekli da Bjanka je razgovarala sa Kanjeom o ideji da dobiju dete i da zasnuju porodicu. Dodaju i da je uključena u odrastanju četvoro dece koje je dobio sa Kim.

Naime, majka i otac Ćensori prvo su podržavali ćerku u želji da zasnuje porodicu sa Vestom, ali kako je vreme prolazilo i kako su njene kontrovezne fotografije u javnosti postale tema rasprave sve više su zabrinuti za nju.

Izvor kaže da otac Bjanke Ćensori želi da razgovara sa Kanjeom kako bi shvatio šta se događa između njih i sa njegovom ćerkom.

"Želi da ga pita da li bi ovakve stvari radio svojim ćerkama - Nort ili Čikagu, da ih javno erotizuje i posramljuje", dodaje izvor.

Roditelji su, kako se piše, užasnuti kako se njihova ćerka pojavljuje u javnosti.

Iako Kanje brani izgled svoje supruge, ova izjava još više brine ljude bliske Bjanki.

"Taj čovek umesto da je šititi, on je sve više udaljava od porodice i prijatelja. On je kontroliše i to nije ljubav", zaključuje izvor.

