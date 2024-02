KANJEOVA ŽENA OSTAVILA GAĆICE KOD KUĆE, PA PROŠETALA MILANSKIM ULICAMA: Kontroverzni par ponovo SABLAZNIO šokirane Italijane FOTO

Bjanka Ćensori odlučila se za trend bez pantalona na Nedelji mode u Milanu 2024. U petak je nosila odvažni crni kožni bodi s ružičastim čizmama dok je izlazila na modnu reviju Marni sa suprugom Kanjeom Vestom.

Arhitektica Yeezy (29) pridružila se reperu na dizajnerovoj reviji ženske odeće za jesen/zimu 2024.-2025. u italijanskoj prestonici mode.

Bjankin kožni bodi bio je u potpunosti otvoren sa strane i otkrivao je njeno bujno poprsje, a iza je pokazivao njenu raskošnu zadnjicu. Uz to nosila je ružičaste čizme do kolena. Bjanka je nedavno promenila i frizuru jer je ošišala šiške, a prvi put je to pokazala na događaju Vestovog albuma "Vultures" u četvrtak.

Kanje se pak u potpunosti "prekrio", on je nosio crnu jaknu s podignutom kapuljačom, dodao je crne Nike rukavice i odgovarajuće kožne pantalone.

Supružnici su trenutno na putovanju kako bi promovisali njegov album i radili na svojoj modnoj marki o kojoj se pričalo.

