SVETSKI POZNATA PEVAČICA (22) ŠUTNULA DEČKA ZBOG SRPSKOG ZETA (50): Ispričala bizarne detalje i kako je glumac uticao na nju VIDEO

Pevačica Bili Ajliš (22) je u intervjuu s Ameliom Dimoldenberg pred Oskare otkrila san koji je imala o glumcu Kristijanu Bejlu (50) koji ju je motivisao da raskine sa svojim dečkom.

Voditeljka je pitala Ajliš i njeknog brata Fineasa O'Konela (koji je takođe gostovao u emisiji) da li je glumac Kilijan Marfi inspiracija iza njihove pesme "Ocean Eyes" iz 2016. godine.

Fineas je u šali rekao da je verovatno napisao pesmu o njemu i da je veliki obožavatelj njegovih očiju u filmu Dankirk. Zatim je Bili otkrila da je Bejl ipak taj. Dimoldenberg je pitala pevačicu je li njen omiljeni superheroj Betmen.

"Ne znam baš puno o superherojima", rekla je Bili.

"San o glumcu me naterao da raskinem s dečkom", rekla je pjevačica

"Moram da budem iskrena. Pre nekoliko godina sanjala sam Krisitijana Bejla u malom kafiću na suncu i to me nateralo da shvatim da moram da raskinem sa svojim dečkom. Probudila sam se i došla sam k sebi", rekla je Ajliš. Fineas je prasnuo u smeh nakon njenog komentara.

Pevačica nije otkrila ko joj je bio dečko, ali zadnja veza koju je imala bila je s frontmenom benda "The Neighbourhood" Džesijem Raderfordom. Par je prekinuo u maju 2023. Pre Raderrforda bila je s Metjuom Tajlerom Vorsom. Podsetimo, Ajliš i njen brat nominirani su ove godine za Oskara za pesmu What Was I Made For?, koja je napisana za film Barbi.

Kristijan Bejl je oženjen Srpkinjom Sibi Blažić od 2000. i imaju dvoje dece.

