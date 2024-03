"OTAC MOG DETETA JE VOLEO ALKOHOL, ĆERKU SAM RODILA PREVREMENO ZBOG STRESA" Zejna o teškom životu i borbi s predrasudama

Pevačica Zejna nastupiće u finalu "Pesme za Evroviziju" pod rednim brojem 12, a njena pesma "Zejna je najbolja" već je privukla pažnju svih, pa i njenih kolega. Tako smo u polufinalu imali prilike da vidimo Konstraktu kako pleše baš uz stihove te pesme.

Zejna je jako popularna i uspela je da se probije visoko u muzičkom svetu, ali njen život nije bio nimalo lak. Ona je o tome iskreno govorila prošle godine, nakon finala takmičenja u kom je pobedio Luk Blek.

Odrasla je u Loznici, za koju je vežu samo lepe uspomene.

- Živela sam u kući sa mamom Mirsadom, ocem Begom, sestrama Sanelom i Marčelom, bakom i dekom. Imali smo malu farmu na kojoj smo čuvali konje i koze. Pošto je deda voleo da sadi voće, povrće, kukuruz, imali smo i njivu, a prednji deo dvorišta nam je bio sav u cveću. Kada me je mama donela na svet, svi su u porodilištu želeli da se slikaju sa mnom jer sam bila slatka mala crna devojčica sa afro-frizurom. Tata me je, kada sam imala osam meseci, sasvim slučajno ispustio iz ruku, pa sam pala na pod. Spustio je pogled i video da me nema, a ja sam u tom trenutku bukvalno trčala. Nisu mogli da veruju da ću tako brzo i neplanirano prohodati - priča Zejna i dodaje da je detinjstvo uglavnom provodila napolju igrajući se sa sestrama.

- Volele smo da se igramo škole. Pošto sam najstarija, bila sam učiteljica, a njih dve đaci. Učila sam ih matematiku, geografiju... Danas smo sve tri srećne i uživamo u životu. Sestra Sanela se udala, pa sa mužem i troje dece živi u Nemačkoj. Marčela je povučenija od nas dve, ali i najzrelija. Iako je mali mrgud, bila je najslađe dete u porodici. Sve tri smo različite, a zajedničko nam je samo to što smo talentovane za ples i pevanje.

Zejna kaže da je od oca nasledila umetničku crtu, a od majke dar za kuvanje.

- Otac me je, dok sam bila mala, vodio u svaki klub i kafić. U Loznici je bio poznat po tome što je odličan frizer, ali i po plesu. Osamdesetih se takmičio u disko-densu i ostvario velike uspehe. A majka je bila domaćica, pa zbog nje danas znam da kuvam, a najbolje pravim pite.

Nisu je prihvatili

Zejna je 1993. godine upisala Osnovnu školu "Jovan Cvijanović" u Loznici. Već u prvom razredu susrela se s predrasudama, koje su je samo ojačale za dalji život.

- U tu školu sam išla samo jedno polugodište, jer me učitelj nije voleo. Bio je neprijatan prema meni samo zato što sam Romkinja. Zbog njega sam navukla traume. Imala sam psihičku blokadu i nisam mogla da učim, pa sam dobijala samo dvojke. Zbijao je šale na moj račun, a ostala deca su se smejala. Vršnjaci me nisu zadirkivali, ali se nisu ni družili sa mnom. Uvek sam bila sama. Na odmorima sam šetala oko škole, užinala i odmah se vraćala u svoju klupu. Roditelji su me na kraju prvog polugodišta ispisali i upisali u drugu osnovnu školu. Tamo mi je bilo super. Učiteljica Olivera je insistirala na tome da se osećam dobrodošlom. Tada sam stekla prve drugare. U školi sam ređala samo petice, jer nisam imala nikakvih problema sa učenjem - priča Zejna i dodaje da je tada napravila i prve muzičke korake:

- Sa deset godina bila sam prvi glas u horu. Stajala sam napred i pevala dok su iza mene bili moji vršnjaci. Bilo je divno. Sećam se da mama i tata zbog posla nisu stigli da dođu na moj prvi nastup, ali su rekli: "Ima vremena, ona će jednog dana postati zvezda i gledaćemo je stalno". Eto, bili su u pravu! Imali su jaku intuiciju i verovali u mene.

foto: Promo

Nakon završenog osnovnog obrazovanja pevačica je upisala Ekonomsku školu, smer Turizmologija.

- Tada sam počela da izlazim, pa mi učenje nije bilo u fokusu. Zato sam bila vrlodobar đak. Nisam se nervirala što nisam odlična, jer su mi kao i mnogima izlasci bili prioritet. Za razliku od mene, sestra Sanela je imala mnogo problema u srednjoj školi. Vršnjaci su je maltretirali što je Romkinja. A bila je bele puti, s plavom kosom. Uopšte nije bila crna kao ja. Kada je postalo neizdrživo, napustila je školu. Nije mogla da podnese sve što su joj radili. I zaista je bilo užasno, čak je imala problema i sa fizičkim nasrtajima. Kada se ispisala, zaposlila se kod naših rođaka i započela novi život. Ja sam, na sreću, bolje prošla od nje tokom školovanja.

Zejna se krajem srednje škole prvi put zaljubila.

- Imala sam 19 godina kada sam se smuvala s dečkom čiji su roditelji bili dobri prijatelji mog oca i majke. Zabavljali smo se sedam godina, ali su nam se u jednom momentu putevi razišli, pa smo raskinuli. I danas smo u kontaktu, jer mi je ostao u lepom sećanju. Inače, svi moji momci su bili "belci", osim jednog koji je bio Rom. Nisam namerno birala da bude tako, već se namestilo. Nikada ne gledam i ne biram ljude prema boji kože ili veroispovesti. Isključivo se vodim time kakav je čovek.

foto: Kurir

Pevačica je htela da studira jezike ili psihologiju, ali je odustala od te želje zbog teške finansijske situacije u kojoj je bila njena porodica.

- Iako je tata radio u Belgiji, nije mogao da mi šalje novac za studije, jer tada nije dovojno zarađivao. Nisam insistirala na tome da nastavim školovanje, jer nisam htela da im stajem na muku i pravim dodatne probleme. Zato sam se prijavila za muzičko takmičenje "Operacija trijumf". Ušla sam u top 10, ali ne i u najboljih osam, koji su nastupali po Srbiji. Ubrzo sam dobila poziv da otpevam novogodišnju pesmu posvećenu mojoj rodnoj Loznici, koja se emitovala na lokalnoj radio-stanici - priča pevačica i dodaje da joj je to donelo sudbonosni susret sa Čedom Čvorkom, osnivačem dens grupe "Luna":

- Čuo me je na radiju i odmah se obratio svom prijatelju koji je radio tamo da me spoji s njim. Raspitao se kako može da dođe do mene, jer mu je trebala nova pevačica za grupu. Čeda je na Božić 2009. godine došao na moja vrata i pitao me da li hoću da postanem član grupe "Luna". Pristala sam. Znala sam da moram odnekud da počnem. Osim mene, u bend je doveo još jednu pevačicu, Lidiju Jadžić. Snimili smo pesmu "Panika", koja je postala veliki hit. Ali i pored tog uspeha, koleginica i ja smo bile veoma loše plaćene. Dobijale smo svega 100 evra po nastupu.

Osim zbog novca, Zejna je posle dve godine napustila grupu i zbog pesama koje je trebalo da peva, a koje nisu odgovarale njenom senzibilitetu.

Loši odnosi sa Čedom

foto: Goran Popovski

- Kap koja je prelila čašu u mojoj nameri da odem iz "Lune" bila je pesma "Sex on the Beach". Uopšte mi se nije svidela. Naročito mi je smetao stih: "Ko zna koji sex on the beach". Rekla sam mu: "Ovo stvarno ne mogu da pevam". Posle dve godine i dva snimljena albuma napustila sam grupu. Čeda se nije slagao s mojom odlukom, ali sam ipak spakovala stvari i vratila se u Loznicu bez dinara. Bio je to težak period za mene - priča Zejna i dodaje da se na veoma loš način rastala sa Čvorkom:

- Nismo u kontaktu, jer je bio bezobrazan prema meni. Jednom prilikom je gostovao u nekoj emisiji i rekao: "Shvatio sam da je Lidija ipak bolji pevač i bolji izbor za grupu 'Luna' od Zejne". Nije želeo da ispriča istinu i da kaže da sam ja ta koja ih je napustila. Naprotiv, rekao je da je on meni dao otkaz, jer me publika nije htela. To je bilo baš ružno s njegove strane. Oprostila sam mu, ali sam odlučila da se ne viđamo i ne razgovaramo.

Potom je započela solo karijeru, ali joj dugo nije polazilo za rukom da se probije u sam vrh.

- Snimala sam pesme, ali nisu bili hitovi. Počela sam da radim i romske svadbe, na kojima sam ozbiljno zarađivala. Mnogi naši pevači bi život dali da mogu da pevaju na tim svadbama. Tu sam zaradila i svoj najveći honorar. Za jedan dan sam uzela 16.000 evra, ali sam novac podelila s muzičarima. To je bilo u Švajcarskoj.

Ubrzo potom Zejna je upoznala dečka s kojim je, nakon dve godine zabavljanja, dobila ćerkicu Kjaru. Ona sada ima sedam godina.

Težak period

- Upoznali smo se 2012. godine, kod moje drugarice. Odmah sam znala da će biti otac mog deteta. U početku nam je bilo lepo, ali smo se rastali kada je Kjara imala godinu i po dana. Nije mi prijao njegov način života. Voleo je noćne provode i alkohol, a to mi je smetalo. Pogotovo što smo u kući imali malo dete. Glumio je strogoću, a ja ne volim takve muškarce. Ne mogu da budem u vezi u kojoj nema poštovanja. Muškarac mora ženu da pazi, mazi i drži kao malo vode na dlanu. Zbog njegove sujete i ega nikada se nisam osetila kao žena. Više smo bili rivali i suparnici. Prošlog leta smo pokušali da obnovimo vezu, ali ipak nije uspelo.

foto: Damir Dervišagić

Bez obzira na to što s bivšim partnerom nije u dobrim odnosima, Zejna kaže da je on dobar otac Kjari.

- Iako nismo bili jedno za drugo, podigli smo divno dete. On voli našu ćerku, ali i ona njega. Kad god mi traži, odvedem je kod oca. Radila sam na tome da izgrade dobar odnos, jer znam koliko je to važno za dete. Kjara i ja smo imale ružan period, prošle smo kroz sve i svašta, ali sada vodimo miran život. Rodila sam je prevremeno, kada sam bila u sedmom mesecu trudnoće, jer sam stalno bila pod stresom. Kada sam je donela na svet, imala je svega 1.300 grama. Ni pluća joj nisu bila razvijena. Srećom, oporavila se i izrasla u zdravu devojčicu. Ide u prvi razred osnovne škole i nema nikakvih problema kao što smo imale moja sestra i ja u njenim godinama.

