OLIVERA KOVAČEVIĆ NA PZE STIGLA U KRATKOJ ŠLJOKIČASTOJ HALJINI: Osvrnula se na negativne komentare, pa se dotakla KARLEUŠE (VIDEO)

Urednica i supervizorka izbora "Pesme za Evroviziju", Olivera Kovačević stigla je večeras na finale takmičenja u kratkoj svetlucavoj haljini, odnosno u izdanju na koje definitivno nismo navikli.

Ovom prilikom Olivera Kovačević je govorila o takmičarima koji su ispali u polufinalu:

- Ja znam koliko oni naporno rade na svojim nastupima i duše me boli kada neko od njih ispadne. Volela bih kada bi svi mogli da pobede, ali znamo da je to nemoguće.

- Teško je svake godine iznova i iznova organizovati PZE. Zahteva mnogo kreativnosti, kreativnih ljudi, novca. Mnogo je inputa neophodno da biste mogli da iskoračite. Mnogo ima entuzijastičnih ljudi - istakla je Olivera i otkrila je:

- Mi smo prošle godine dobili informaciju da se naš festival kotira među tri najbolja u Evropi i to nam imponuje. Teško je izmisliti nešto što do sad nije viđeno, ali život nas sam navodi na to. Negativne komentare ne primećujem. Ponekad mi skrenu pažnju na neki. Ja sam dugo u ovom poslu i znam kada nešto nije dobro i znam kome verujem da ću tražiti kritiku. Ja kritike nepoznatih ljudi vidim kroz to da pokušavaju da privuku pažnju i da se okače na popularnost ovog takmičenja.

Olivera je otkrila i da je njena muzička karijera gotova:

- Ja sam se takmičila na Jugoviziji u grupi. Ja sam svoju muzičku karijeru uradila kad sam bila studentkinja, kad sam bila mlada, tako da moja muzička karijera je gotova.

Komentarisala je i Jelenu Karleušu i njenu izjavu da će učestovati na PZE:

- Sve najlepše želim Jeleni.

