ŠOK! DA LI JE OVO VREDNIJE OD NOVCA? Isplivali detalji šta pobednik na Evroviziji dobija nakon što osvoji prvo mesto na takmičenju

Teya Dora će ove godine Srbiju predstavljati na Evroviziju u Malmeu u Švedskoj sa pesmom "Ramonda".

Naime, od 2008. godine, na Evroviziji se pobedniku dodeljuje trofej u obliku mikrofona u stilu 1950-ih i napravljen je od peskarenog stakla.

foto: Nenad Kostić

Ipak, ono što malo ko zna to je da takmičari ne dobijaju nikakvu novčanu nagradu za pobedu na Evroviziji, ali im sigurno znači u daljoj karijeri.

To je svakako bio slučaj sa ABBA-om, čija se pesma "Waterloo" iz 1974. godine i danas vrti na radiju, a da ne pričamo o svetskim hitovima poput "Mamma Mia", "Dancing Queen", "Fernando"....

foto: Nenad Kostić

Selin Dion je takođe postigla ogroman međunarodni uspeh nakon pobede na Evroviziji 1988. godine, sa pesmama uključujući "My Heart Will Go On" i "The Power of Love".

Pobednici takmičenja takođe imaju priliku da nastupe na događajima vezanim za Evroviziju i mogu da postanu član žirija za finale nacionalne pesme takmičenja.

