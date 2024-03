VAŽIO JE ZA HOLIVUDSKOG APOLONA, A KRIO JE LJUBAVNU AFERU SA KOLEGOM: Imao je lepotu i slavu, a iza sebe ŽIVOT PREPUN JADA (FOTO)

Keri Grant je imao pet brakova sa ženama, ali sada su otkriveni novi detalji o njegovoj homoseksualnosti i vezi s kolegom glumcem.

Holivudska ikona, Keri Grant bio je glumac koji se ženio pet puta, poslednji put s čak 46 godina mlađom ženom i bio je u vezama s brojnim lepoticama, uključujući Grejs Keli i Sofiju Loren i tako gotovo tri decenije.

Keri je za života bio jedan od najpoželjnijih muškaraca Holivuda, barem ga je javnost tako doživljavala, no oni koji su tvrdili da su bolje upućeni, držali su se svojih teza da je njegova priča i seksualna orijentacija suprotna od one kakvom je on prikazuje.

"Šta on misli, koga zavarava?", izjavila je jednom holivudska tračerska kolumnistkinja Heda Hoper koja je inače bila bez dlake na jeziku.

Time je mislila na brojna šuškanja da Keri zapravo voli muškarce i rasprava o toj temi traje gotovo ceo jedan vek, a sada je njegov blizak prijatelj u svojim poznim godinama ispričao da mu je definitivno rekao kako je imao barem jednu homoseksualnu ljubavnu aferu. I to s kolegom zvezdom Randolfom Skotom, čovekom čiji je nekonvencionalan odnos s Grantom uvek izazivao čuđenje.

Njih dvojica su postali nerazdvojni u 1930-ima, nakon što su počeli da žive zajedno u kući na plaži u Malibuu koja je nazvana Bachelor Hall. Iako je u to vreme to mnogima bilo neshvatljivo i čudno, glumci su tvrdili da žive zajedno kako bi štedeli novac i delili troškove, što je potrajalo deset godina.

Prema bivšem uredniku časopisa Fan Billu Royceu, on je bio taj koji je pokrenuo osetljivu temu odnosa Skota i Granta još davne 1976. godine, kada je slavni glumac imao 72 godine i više nije bio toliko zabrinut za očuvanje svog ugleda.

U najnovijem broju časopisa Vanity Fair tako je objavljeno da je Grant odvojio nekoliko sati kako bi priznao Rojsu da je bio zaljubljen u Skota od svojih najranijih dana u Holivudu.

"Jesi li ikada čuo za gravitacijski kolaps? Neki ljudi to zovu ljubavlju na prvi pogled. Ovo je bilo prvi put da sam to osetio za bilo koga", tvrdi Rojs da mu je Keri tako priznao.

Rekao je Royceu da ni on ni Skot nisu homoseksualci ili hetero nego negde između, da su se družili sa ženama jednako kao i s muškarcima te da Skot nikada nije želeo Granta na isti način na koji je Grant želeo Skota.

"Nije bilo šanse da bi Rendi eksperimentisao sa mnom da me nije istinski voleo na nekom dubljem nivou", priznao mu je bio Keri.

Rojs je i pre javno pričao o Skotu, koji je umro 1987. godine i nakon što je proveo 43 godine u braku s drugom suprugom Patricijom Stilman, ali njegova otkrića o onome što mu je Keri Grant rekao nikada nisu bila ovako eksplicitna.

Međutim, članovi Grantove porodice nastavljaju pričati drugačiju priču. Glumica Dženifer Grant, njegovo jedino dete, rekla je da nikada nije videla naznaku bilo kakve homoseksualnosti.

"Mislim da bih to shvatila, nije da bi me bilo briga", rekla je svojevremeno, iako je priznala da je on možda ranije u životu imao afere za koje ona nije znala.

Dijan Kenon, Dženiferina majka i Grantova četvrta žena, takođe je rekla da nikada nije videla nikakve dokaze da je homoseksualac. Oni su se razveli nakon samo tri godine braka 1960-ih, jer je prema njenim rečima on bio beskrajno kritičan i podložan iznenadnim napadima besa.

"Nevera nije bila problem, muškarci nisu bili problem, mi smo bili problem", rekla je prošlog decembra.

Zapravo niko nikada nije osporavao da je, za razliku od njegove jednostavne ličnosti na ekranu, Grant bio težak čovek ogromnih kontradikcija. Njegova vesela ličnost skrivala je zapravo potištenost koja ga je vodila u depresiju, a uz to Grant je zagovarao halucinogenu drogu LSD, bio je duboko neurotičan, šokantno škrt i mrzovoljan prema svojim ženama i kolegama.

Legendarni reditelj Alfred Hičkok, koji je angažovao Granta u nekim od svojih najboljih filmova, rekao je da je on jedini glumac koji je mogao glumiti šarm koji nije posedovao, ali i da je bio jedini glumac kojeg je ikada voleo.

Skot Iman, autor biografije "Cary Grant: A Brilliant Disguise" iz 2020. godine, tvrdio je da je Keri prošao kroz traumu kad mu je s 11 godina rečeno da mu je majka mrtva, a da bi 20 godina kasnije otkrio da je zapravo bila smeštena u psihijatrijsku ustanovu u Bristolu, što je na kraju definisalo glumčev život.

Zbog toga su ga doživotno pratili osećaji neadekvatnosti, strah od napuštanja i nesposobnost uspostavljanja bliskih odnosa. Zbog ožiljaka iz detinjstva, rekao je Iman, Keri se nikada nije uspeo skrasiti i postati odani porodični čovek, a bio je to život za koji je, u svojim kasnijim godinama, tvrdio da bi mu bio puno draži od slave.

Keri Grant rođen je kao Arčibald Lič 1904. u radničkom bristolskom predgrađu Horfieldu, otac Elijas je bio alkoholičar, koji je radio kao krojač, a majka Elzi psihički nestabilna. Bili su siromašna porodica koja se nikad nije oporavila nakon smrti Grantovog starijeg brata koji je preminuo od posledica meningitisa dok je bio beba. 1915. godine Elzi je završila u lokalnoj ustanovi za mentalne poremećaje i to nakon što joj je dijagnostikovana paranoidna šizofrenija. Umesto da prizna istinu, njegov mu je otac isprva rekao da je otišla u letovalište na odmor, a kasnije da ih je zauvek napustila i da na kraju da je umrla.

Otac je nakon toga započeo vezu s drugom ženom i poslao Arčija da živi s bakom, koja je takođe bila teška zavisnica od alkohola.

"Mogao sam osetiti pakao u njenom dahu", prisetio se Grant jednom prilikom.

Gotovo prepušten sam sebi često je izostajao iz škole, motao se po bristolskim dokovima i maštao o tome da dobije posao na brodu koji će ga odvesti daleko. Iz škole je bio izbačen s 14 godina i potom se upisao u grupu muzičkih akrobata, učeći hodati na štulama, a s kojom se otputio na američku turneju, sa svega 50 funti u džepu. U Njujorku se pak bavio prodajom kravata na ulici, tačnije na Brodveju i u Veliku Britaniju se nije vratio sve do 1929., u dobi od 25 godina.

Keri nikada nije stekao formalnu glumačku obuku ili obrazovanje, ali je bio vešt oponašač drugih izvođača, i naposletku se probio u glumu. 1931. godine promenio je ime i s Paramount Picturesom sklopio ugovor nakon što se preselio u Los Anđeles. U svom prvom dugometražnom filmu pojavio se 1932. godina, kao 28-godišnji glumac, a američke novine su prognozirale da mladić iz Engleske ima veliku budućnost u filmu.

Ubrzo nakon toga se preselio kod Randofa Skota, bliskog prijatelja kojem se uvek vraćao nakon svojih propalih brakova. Njegova prva supruga, glumica Virdžinija Čeril, zaljubila se u njega nakon što se jedne noći slučajno probudila i videla Granta na ulici, kako se više puta svojim autom zabija u vozilo njenog dečka dok je ovaj ležao u krevetu pokraj nje.

Grant je 1934. godine otišao u Bristol i, susrevši oca u pabu, saznao da mu majka ipak nije mrtva, no kad je otišao k njoj, toliko se promenio da ga nije prepoznala. Zbog toga je počeo puno piti i završio je čak na lečenju od alkoholizma. Njegov biograf Iman smatra da je glumčev odnos s majkom bila otvorena rana koja nikada nije zacelila i da zbog toga nikada nije uspeo da se zbliži sa nekim.

Grant se iste godine oženio sa Čeril, no brak je potrajao manje od 12 meseci jer se jednom probudila s njegovim rukama oko vrata s namerom da joj naudi.

Svake nedelje ujutro Grant je telefonirao svojoj majci, koju je preselio iz duševne bolnice u privatni smeštaj, a posećivao ju je jednom godišnje. Te su posete bile stresne i jednom je prilikom rekao kako ona veruje da je varalica, dodavši: "I pretpostavljam da je na neki način bila u pravu."

1942. godine oženio se naslednicom Vulvorta Barbarom Haton, ali se i s njom rastao nakon tri godine. Ona je želela da stalno bude kod kuće jer je sumnjala da ima aferu s Džindžer Rodžers, a Grant je insistirao da je afera započela nakon što su se njih dvoje rastali.

Treći put se venčao s Betsi Drejk s kojom je bio od 1949. do 1962., potom s Dijan Kanon s kojom je u braku bio od 1965. do 1968. godine, a poslednja žena bila mu je Barbara Haris i to od 1981. do 1986. godine koja je od njega bila mlađa čak 46 godina.

Prijatelji su rekli da nikad nije bio sretniji, ali pet godina nakon venčanja s Barbarom, Keri je doživeo snažan moždani udar dok se pripremao za nastup i preminuo je u starosti od 82 godine.

