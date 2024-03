ŽENA GA BRIJE, NEMAJU INTIMNE ODNOSE, A ON SPAVA SA TAŠTOM: Sad je u muškoj menopauzi i želi kod sebe ovo DRASTIČNO DA MENJA

Slavni pevač otvorio je juče u Amsterdamu svoju prvu umetničku izložbu pod nazivom "Pride and Self-Prejudice". Izložba je postavljena u Moco muzeju gde je muzičku zvezdu čekao veliki broj fanova. U priči o njemu umetnosti zauzima važno mesto, ali ima i dosta sasvim drugačijih detalja.

Ti detalji tiču se privatbog života. Supruga Robija Vilijamsa Ajda Fild je u svom podkastu "Postcards from the Edge" 2020. otkrila neobičan ritual iz njihovog braka.

"Vidiš šta me tera da radim. Prvo ga brijem u kadi, ali koristim i vosak. Tera me da to radim što temeljnije, što je prilično tragično. Odlučila sam da to učinim kao supruga, ali sve je vrlo živopisno. Robi ima neverovatno dlakava leđa i tera me da skidam sve dlake sa njegove pozadine", ispričala je Ajda.

Ne treba zaboravljati da je Robi koji je rekao da ima nivo testosterona kao da je 99-godišnjak, pa zato uzima hormone, više puta pre venčanja ostavio Ajdu, a onda su se venčali 2010. i dobili četvoro dece.

Pre braka pevač se tri godine, od 2006. do 2010. borio sa agorafobijom zbog čega nije izlazio iz kuće. Ajda mu je pomogla da to prevaziđe. Patio je i od disformije i noćnog prejedanja, a u svojim dvadesetim imao je određene halucinacije. Imao je osećaj da ga prati duh u kući zbog čega je pomišljao na suicid. Kasnije je saznao da je kuća gde je živeo bila sagrađena na groblju. "Da sam ostao tamo, ne bi se dobro završilo", rekao je pevač koji je u to vreme koristio narkotike. Izborio se sa tim problemima.

Za njega se vezuje i priča da spava sa taštom koja nekada prespava u bračnom krevetu sa njim i Ajdom. Napomenuo je da je veoma blizak sa majkom svoje supruge.

Robi Vilijams otkrio je u novembru 2023. da se suočava sa andropauzom, kako se zove klimaks kod muškaraca, a kako on slikovito naziva “manopause". Poručio je da mu se kosa stanjuje, libido smanjuje, i da ga muče letargija i nesanica. Muzička zvezda napomenula je da je njegov nekadašnji stil života takođe uzeo danak, ali i da planira da poseti plastičnog hirurga.

"Kosa se proredi, testosteron je napustio zgradu, serotonin zapravo nije tu, a dopamin je odavno rekao zbogom. Potrošio sam sve prirodne dobre stvari. Dobila sam klimkas. Moja ćerka mi kaže: "Tata je lenj". Ne sviđa mi se taj izraz "lenj" jer su me tako opisivali kada sam bio mlađi. Stvarnost je da sam je*eno iscrpljen onim što sam sebi učinio devedesetih i delimično 2000-ih", rekao je za The Sun pevač koji je prošlog meseca napunio 50 godina,

Vilijams je tada u susret Netflksovom dokumentarcu o sebi rekao da je pobedio zavisnost od tableta za spavanje, ali da ima čudan ritam spavanja: “Magnetski sam privučen za krevet u četiri sata ujutru i spavam do šest i ne mogu bilo šta da promenim". u dokumentarcu su prikazane nikad viđene slike kako se on drogira i konzumira alkohol. To je zabeleženo dok je bio član benda "Take That".

Dok je trajalo snimanje dokumentarca, producenti su zabranili Robiju da odlazi na tretmane botoksom kako se ne bi narušio kontinuitet priče. Ali pre toga... "Primio sam botoks. Ne mogu sada da se ljutim (zbog ukočenih mišića). Ajda mi kaže da bi trebalo da se doda još malo i biće tako", otkrio je pevač koji je u braku sa Ajdom Filed.

Rekao je da se slika o plastičnim operacijama u javnosti zasniva na lošim primerima, a da je zapravo 90 odsto javnih ličnosti imalo određene korekcije i to one dobro urađene koje se i ne primećuju. "Takođe odlazim na korekciju zuba Turskoj, tražim ljude koji prave najbolje zube. Želim da da mi kažu: "Oh, nisam znao da ćeš to učiniti... Ne želim TV zube. Uradiću to kao i zatezanje vrata. To poklanjam sebi sledeće godine. Treba samo malo sebi pomoći, to je sve. Oko Božića idem na konsultacije, moj poklon za 50. rođendan samom sebi".

Vilijam je nedavno izjavio da više nema intimne odnose sa suprugom, a da je ranije sve gorelo od strasti.

