UŠAO SAM U KLIMAKS, IDEM U TURSKU PO NOVE ZUBE, A OVO ĆU DA OPERIŠEM: Robi Vilijam otkrio DETALJE borbe sa MUŠKOM MENOPAUZOM

Slavni pevač Robi Vilijams otkrio je da se suočava sa andropauzom, kako se zove klimaks kod muškaraca, a kako on slikovito naziva “manopause". Poručio je da mu se kosa stanjuje, libido smanjuje, i da ga muče letargija i nesanica. Muzička zvezda napomenula je da je njegov nekadašnji stil života takođe uzeo danak, ali i da planira da poseti plastičnog hirurga.

Robi Vilijams napuniće u februaru 50 godina, rekao je da je izmoren i lišen važnih hormona.

- Kosa se proredi, testosteron je napustio zgradu, serotonin zapravo nije tu, a dopamin je odavno rekao zbogom. Potrošio sam sve prirodne dobre stvari. Dobio sam klimkas. Moja ćerka mi kaže: "Tata je lenj". Ne sviđa mi se taj izraz "lenj" jer su me tako opissvali kada sam bio mlađi. Stvarnost je da sam je*eno iscrpljen onim što sam sebi učinio devedesetih i delimično 2000-ih - rekao je za The Sun.

Vilijams je u susret Netflksovom dokumentarcu o sebi rekao da je pobedio zavisnost od tableta za spavanje, ali da ima čudan ritam spavanja:

- Mogu bilo šta da promenim.

Pevač je rekao da je gledanje dokumentarca za njega bilo kao da posmatra “traumatičnu automobilsku nesreću u usporenom snimku. . . nestvarno".

Dokumentarac prikazuje nikad viđenje slike kako se on drogira i konzumira alkohol. To je zabeleženo dok je bio član benda "Take That".

Kakvu to plastičnu operaciju želi Robi Vilijams

The Sun piše da Ribija Vilijamsa možete pitati bilo šta: "Da li je ikada imao intiman momenat sa nekim članom Take That?", na šta on odgovara: "Ne".

"Ko je najpoznatija žena sa kojom si spavao"- "Reći ću ti kasnije", “Jeste li ikada imali poremećaj ishrane?- "Imao sam ih sve", odvijao se razgovor.

A botoks, plastične operacije? Dok je trajalo snimanje dokumentarca, producenti su zabranili Robiju da odlazi na tretmane botoksom kako se ne bi narušio kontinuitet priče. Ali pre toga...

- Primio sam botoks. Ne mogu sada da se ljutim (zbog ukočenih mišića). Ajda mi kaže da bi trebalo da se doda još malo i biće tako - otkrio je pevač koji je u braku sa Ajdom Filed.

Planira da ode na operaciju zatezanja vrata koja košta 20.000 funti i da navi nekoliko "ćurećih zuba".

Rekao je da se slika o plastičnim operacijama u javnosti zasniva na lošim primerima, a da je zapravo 90 odsto javnih ličnosti imalo određene korekcije i to one dobro urađene koje se i ne primećuju.

- Takođe odlazim na korekciju zuba Turskoj, tražim ljude koji prave najbolje zube. Želim da da mi kažu: "Oh, nisam znao da ćeš to učiniti... Ne želim TV zube. Uradiću to kao i zatezanje vrata. To poklanjam sebi sledeće godine. Treba samo malo sebi pomoći, to je sve. Oko Božića idem na konsultacije, moj poklon za 50. rođendan samom sebi.

Šta je to muški klimaks?

Muška menopauza ili andropauza može se razviti kod muškaraca u kasnim 40-ima i ranim 50-ima. Tipični simptomi uključuju promene raspoloženja, gubitak seksualnog nagona i mišićne mase, poteškoće sa spavanjem i loše kratkoročno pamćenje. Polagano opadanje nivoa testosterona može da bude jedan od uzročnika, kao i hipogonadizam, gde testisi proizvode malo ili nimalo hormona.

