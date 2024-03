"TRUDNU ME UDARAO U GLAVU I ŠUTIRAO" Čuvena Petrojka iz "Selo gori" zbog NASILJA bila u SIGURNOJ KUĆI, a onda se digla kao FENIKS

Simpatičnu Petrojku iz serije "Selo gori, a baba se češlja" tumačila je glumica Tijana Vučetić. Iako joj je ova uloga donela veliku popularnost, Tijana se poslednjih godina nije pojavljivala u javnosti i malo ko zna kako danas izgleda.

Pre nekoliko godina, Tijana je, ispričala kako je doživela stravično porodično nasilje, koje je počelo kada je bila u drugom stanju.

- Razvela sam se, posle tri godine braka, odmah nakon "Farme" jer više nisam mogla da trpim nasilje. Prvi put o ovome govorim javno jer smatram da o tome ne treba da se ćuti. Ne radim to zbog popularnosti, već da bih pomogla drugim ženama koje prolaze kroz isto - rekla je 2013. godine glumica Tijana Vučetić.

Nasilje počelo kada je bila u drugom stanju

– Nasilje je počelo već dok sam bila u drugom stanju. Udarao me je uglavnom u glavu, da ne bih imala ožiljke na vidljivim mestima i da niko ne bi saznao kroz šta prolazim. U početku nikome nisam govorila o tome, želela sam da sama rešim taj problem. Kasnije sam se poverila samo najbližim prijateljima koji su sve vreme bili uz mene i bez kojih ne znam kako bih iznela trudnoću. Oni su me savetovali da ga napustim, ali mi se činilo da mogu da prevaziđem problem. Nisam govorila čak ni svom ocu i bratu šta mi se dešava. Nažalost, izgubila sam majku u dvadeset petoj godini, a možda bi sve bilo drugačije da je ona bila uz mene u najtežim trenucima. Skupila sam snagu kako bih mogla da iznesem trudnoću. Ipak, od posledica batina porodila sam se u osmom mesecu – rekla je tada glumica za "Hello".

- Dobijala sam teške batine. Dok sam bila trudna, bio je izuzetno loš prema meni. I tad me je tukao, šutirao. Bila sam čak i u Sigurnoj kući - ispričala je ona svojevremeno.

- Nemam snage više da trpim fizičko i psihičko nasilje. Ako zbog nekog završite s malim detetom u Sigurnoj kući, taj svakako više nije vredan ni truda ni opraštanja. Sad je kraj, tri godine sam prolazila kroz pakao. Kad je pijan dolazio kući, tukao me je i maltretirao. Dobijala sam teške batine. Dok sam bila trudna, bio je izuzetno loš prema meni. I tad me je tukao, šutirao... Muka mi je kad pomislim na sve to. Iako su mi svi govorili da ga napustim kad je prvi put digao ruku na mene, nisam imala hrabrosti jer sam se plašila da mi ne naudi, a i mnogo sam ga volela - rekla je je tada Tijana za pomenuti medij.

Uloga Petrojke je vinula u samo glumačko nebo

- Igrala sam u 15 epizoda od ukupno 100 koje su bile satkane od urnebesnih scena sa glumačkim velikanima, junacima serije Radošem Bajićem, Draganom Nikolićem, Milenom Dravić, Miloradom Mandićem Mandom, Lazarom Ristovskim, Olgom Odanović, Nenadom Okanovićem, Radom Đuričin, Milutinom Mimom Karadžićem, Nadom Blam, Milijom Vukovićem, Metom Jovanovskim, Suzanom Mančić, Ljiljanom Stjepanović, Momirom Bradićem, Svetislavom Buletom Gončićem, Miroljubom Trošićem Đodom itd… Preko noći mi se dogodila vrtoglava popularnost, jer lik Petrojke je vrlo originalan i upečatljiv - rekla je Tijana koja se inače posvetila i pevanju.

Tijana je tokom godina drastično smršala, a komentari su da blista, te da izgleda bolje nego ikada.

