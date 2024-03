BIVŠI MUŽ SOFIJE VERGARE SE ŽENI 13 GODINA MLAĐOM: Prelepa glumica ni za živu glavu nije htela jednu stvar i brak im je zato pukao

Svadbena zvona će se čuti uskoro za Džoa Manganijela i Kejtlin O'Konor.

"Uskoro će se veriti a zatim početi da rade na deci", ekskluzivno otkriva izvor.

"Brak je definitivno u njihovoj budućnosti."

foto: MICHAEL SIMON / INSTAR Images / Profimedia

Manganijelo (47) i glumica (34) prvi put su viđeni zajedno u septembru 2023, dva meseca nakon što su on i Sofija Vergara objavili da se razvode.

Bivši su bili u braku sedam godina pre nego što je zvezda filma "Magic Mike" podnela zahtev za razvod u julu 2023. nakon što se nisu složili oko proširenja porodice.

"Sofija nije htela da ponovo bude mama u tim godinama, kaže izvor u najnovijem broju Us Weekly, dodajući da se Manganijelo i O’Konor slažu oko toga.

"Oni poštuju jedno drugo i imaju zdravu dinamiku."

Dok je Manganijelo ćutao o razvodu, zvezda serije "Moderna porodica" potvrdila je da se nisu slagali kada su u pitanju deca.

"Pa, nedavno sam se razvela od svog drugog muža, sa kojim sam bila 10 godina. Brak mi se raspao jer je moj muž bio mlađi“, rekla je Vergara (51) za španske novine El Pais u januaru. "On je želeo da ima decu, a ja nisam želela da budem stara mama".

foto: MICHAEL SIMON / INSTAR Images / Profimedia

Vergara, koja je 1991. dobila sina Manola sa tadašnjim mužem Džoom Gonzalesom, rekla je da ne želi još dece.

"Osećam da to nije fer prema bebi. Poštujem onoga ko to radi, ali to više nije za mene", nastavila je ona. "Dobila sam sina sa 19 godina, koji sada ima 32 godine, i spremna sam da budem baka, a ne majka. Mesec dana pre Vergarinog iskrenog priznanja, Manganijelo i O'Konor su zvanično debitovali kao par na gala svečanosti u Njujorku.

"Džo i Kejtlin su oboje opušteni i zajedno su super", rekao je izvor, a drugi insajder je dodao da O’Konor nije osoba koja zahteva „veliko održavanje“. "Ona ne pije mnogo i nije devojka za zabavu."

foto: Amy Sussman / Getty images / Profimedia

Dok je Manganijelo nastavio vezu sa Kejtlin, Vergara je povezana sa ortopedskim hirurgom Džastinom Salimanom nakon što su viđeni kako zajedno jedu u oktobru 2023.

"Sofija se zaljubljuje u Džastinaiz dana u dan, što više vremena provodi sa njim", rekao je izvor u novembru.

"Oni imaju neverovatnu hemiju, a njeni prijatelji misle da su divan par.", rekli su.

(Kurir.rs/T.J.)

