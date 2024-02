DELOVALO JE KAO DA IMA OČI SAMO ZA NJU, A ON ODMAH NAKON RAZVODA NAŠAO DRUGU: Sada je OZVANIČIO vezu sa 13 godina mlađom (FOTO)

Jedno od najvećih iznenađenja među poznatim parovima prošle godine bio je razvod Sofije Vergare i Džoa Manganijela koji su se razišli posle sedam godina braka i pritom su važili za "savršen" par. Oboje imaju nove partnere, a glumac je nedavno na i Instagramu ozvaničio vezu sa 13 godina mlađom Kejtlin O' Konor koja je i njegova prva romansa nakon kraha ljubavi sa poznatom glumicom.

Džo Manganijelo i njegova nova partnerka počeli su nedavno zajednički život, a zajedničku fotografiju objavio je povodom Dana zaljubljenih. Izvori kažu da su njih dvoje jako zaljubljeni i da h povezuju koreni iz Pitsburga kao i strast prema putovanjima. Pritom, njegov pas Bubbles o kojem je ranije brinuo sa Sofijom Vergarom, "odobrio" je vezu.

foto: Printskrin Instagram

Manganijelo se pre nekoliko meseci pojavio Kejtlin O’Konor prvi put na crvenom tepihu. Ovaj par prisustvovao je Children of Armenia Fund (COAF) Gala at Cipriani svečanosti u Njujorku, taj nastup bio je korak dalje ka sve ozbilljnoj vezi, ali kao i svečano ozvaničenje ljubavnog odnosa.

Džo Manganijelo (47) i 13 godina mlađa Kejtlin O’Konor pozirali su se zagrljeni na crvenom tepihu. A prema sajtu pomenute svečanosti glumcu je sinoć uručena nagrada za humanitarni rad.

Bivši muž Sofije Vergare i poznati glumac upoznao je novu partnerku na afterpariju HBO drame "Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty" u septembru u Los Anđelesu. Nakon tog prvog susreta počeli su da se "neobavezno" viđaju, a pre nekoliko meseca viđeni su kako izlaze iz poznate teretane u Kaliforniji. Pojavljivali su se u međuvremenu više puta u javnosti.

foto: MICHAEL SIMON / INSTAR Images / Profimedia

Do kraja septembra prošle godine počeli su da se zvanično zabavljaju. Proveli su zatim neko vreme van Los Anđelesa. "Sjajno se provode, on je veoma duhovit sa svojim šalama, ona je takođe duhovita. Tako slatka i pametna. I on je cul", poručio je izvor.

Manganijelo je junu 2023. podneo zahtev za razvod od kolumbijske glumice, sedam godina nakon venčanja zbog nepomirljivih razlika. Sofija Vergara (51) koja je u vezi sa ovim lekarom izjavila je nedavno za El Pais da se razvela od Džoa Manganijela jer imaju različite stavove o roditeljstvu.

foto: @ParisaMichelle / Splash / Profimedia

"Moj brak se raspao jer je moj bivši suprug mlađi, on je želeo da ima decu, a ja nisam želela da budem "stara mama". Osećam da nije fer prema bebi", rekla je zvezda "Griselde" i poručila da poštuje žene koje odluče da imaju decu kasnije u životu, ali je dodala da to nije za nju. "Dobila sam sina sa 19 godina, koji sada ima 32 godine i spremna sam da budem baka, a ne majka", dodala je.

