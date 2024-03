"KOD NJEGA JE NON-STOP BLUD I RAZVRAT" Progovorio komšiluk repera kom je policija UPALA U KUĆE, a evo gde je on viđen nakon RACIJE

Čuveni reper pojavio se u javnosti nekoliko sati nakon što juče u njegove kuće u Los Anđelesu, Majamiju i Njujorku upali naopružani federalni agenti. Gde je viđen Pi Didi? Komšija medijskog mogula kog prati više optužbi za seksualno nasilje, otkrio je šta se dešavalo u vili u blizini njegovog doma.

Pi Didi viđen je na aerodromu u Majamiju, u 18 sati po lokalnom vremenu. Zabrinuto je šetao dok su njega i njegovu pratnju pretresali carinici, za sada nije uhapšen, piše Daily Mail.

Njegov komšija Rajan Mendelson koji živi na pet minuta od kuće Pi Didija u Los Anđelesu ispričao je da su se u vili repera dešavale čudne scene. Često je viđao kako automobili dovoze devojke u bikiniju na "divlje after parti žurke".

Devojke su dovozili skupocenim autombilom ili su do vile dolazile taksijem, bilo je to najčešće od jedan do tri sata iza ponoći, ali to nije bia stroga satnica. Dugo je mislio da je radi o "običnim žurkama", ali je promenio mišljenje nakon jučerašnjeg razvoja događaja. Nikada nije video Šona Kombsa ili Paf Dedija, kog prate optužbe za trgovinu ljudima u cilju seksualne eksploatacije, u društvu tih devojaka.

Prisetio se kako su pre mesec dana, u subotu, neki tipovi iz predgrađa "gore i dole po ulici ostavljali ljude". Poručio je da su žurke organizovane tokom cele nedelje, a ne samo vikendom.

"Ako dođete ovde na Beverli Hils u utorak uveče, tu je zabava u toku od dva sata do pet sati. Nije baš neočekivano, ali ishodi tih zabava su loši. To je prilično ozbiljno, nema poštovanja prema ženama i dobro je što podižu svest o tome", rekao je.

Privatni avion Pi Didija u međuvremenu je lociran na Karibima. Federalni agenti upali su juče u kuće čuvenog repera, koji se suočava sa brojnim tužbama i optužbama za seksualno zlostavljanje. Snimak racije odnosno preteresanja nekretnine medijskog mogula (54) na Beverli Hilsu, kruži internetom, još nije poznat uzrok tome.

Izvori iz policijske rekli su TMZ da su agenti Ministarstva unutrašnje bezbednosti "usred racije na imanju muzičara", sa helikopterima kao i da je prisutna lokalna policija. Nadležni za provođenje zakona takođe se nalazi u kući, ispituje određeni broj ljudi ispred vile, nije poznato da li je Šon kombs prisutan. Izvršena je racija i u njegovim kućama u Majamiju i Njujorku, navodi NBC News i lokalne stanice u Los Anđelesu i Majamiju.

"Ranije danas, odeljenje Ministarstva unutrašnje bezbednosti u Njujorku izvršilo je akciju u skladu sa zakonom i u sklopu istrage koja je u toku, uz pomoć odeljenja u Los Anđelesu, Majamija i naših lokalnih partnera za sprovođenje zakona", rečeno je iz ministarstva za The Guardian.

Reper vodi razne pravne bitke, uključujući i onu protiv neimenovane žene koja je tvrdila da su je on i dva prijatelja seksualno napastvovali kada je imala 17 godina. više žena ga je optužilo za seksualno nasilje.

