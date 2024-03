PREMINUO LEGENDARNI GLUMAC U 87. GODINI: Bio je prvi crni glumac sa osvojenim OSKAROM, a znate ga iz ovih kultnih filmova

Preminuo je Luis Goset mlađi, prvi crnac koji je osvojio sporednog glumca Oskara i dobitnika Emija za ulogu u značajnoj TV mini seriji "Koreni" (Poots).

Imao je 87 godina. Gosetov nećak rekao je za Asošijeted pres da je glumac preminuo u četvrtak uveče u Santa Monici u Kaliforniji.

Nije otkriven uzrok smrti. Goset je o svojoj ranoj karijeri uvek razmišljao kao o obrnutoj priči o Pepeljugi, sa uspehom koji ga je pronašao od ranog detinjstva i pokrenuo napred, ka nagradi Oskara za „Oficira i džentlmena“.

Svoju prvu glumačku ulogu stekao je u produkciji "Ne možeš da poneseš sa sobom" u srednjoj školi u Bruklinu, dok je zbog povrede izbačen iz košarkaškog tima.

„Bio sam navučen – a i moja publika“, napisao je u svojim memoarima iz 2010. „Glumac i džentlmen“.

Njegov učitelj engleskog ga je pozvao da ode na Menhetn da se okuša u „Take a Giant Step“. Dobio je ulogu i debitovao na Brodveju 1953. sa 16 godina. „Premalo sam znao da bih bio nervozan“, napisao je Goset. "Retrospektivno, trebalo je da se nasmrt uplašim dok sam izlazio na tu binu, ali nisam." Goset je pohađao Univerzitet u Njujorku sa stipendijom za košarku i dramu. Ubrzo je glumio i pevao u TV emisijama koje su vodili Dejvid Saskind, Ed Saliven, Red Batons, Merv Grifin, Džek Par i Stiv Alen.

Goset se sprijateljio sa Džejmsom Dinom i učio glumu sa Merilin Monro, Martinom Landauom i Stivom Mekvinom u ogranku Actors Studio-a koji je predavao Frenk Silvera. Godine 1959. Goset je dobio priznanje kritike za svoju ulogu u brodvejskoj produkciji „A Raisin in the Sun“ zajedno sa Sidnijem Poatjeom, Rubi Di i Dajanom Sends. Postao je zvezda na Brodveju, zamenivši Bilija Danijelsa u "Zlatnom dečaku" sa Semijem Dejvisom mlađim 1964. godine.

Goset je prvi put otišao u Holivud 1961. godine da bi snimio filmsku verziju filma „Sunce na suncu“. Imao je gorka sećanja na to putovanje, boraveći u motelu prepunom bubašvaba koji je bio jedno od retkih mesta gde su crnci bili dozvoljeni. Godine 1968. vratio se u Holivud za glavnu ulogu u "Saputnici u noćnoj mori", prvom NBC-jevom filmu snimljenom za TV u kojem su glumili Melvin Daglas, En Bakster i Patrik O'Nil. Ovog puta, Goset je bio rezervisan u hotelu Beverli Hils i Universal Studios mu je iznajmio kabriolet. Vozeći se nazad do hotela nakon što je pokupio auto, zaustavio ga je službenik šerifa okruga Los Anđeles koji mu je naredio da utiša radio i podigne krov automobila pre nego što ga je pustio.

Goset se pojavio u TV filmovima kao što su „Priča o Satchel Paige“, ​​„Backstairs at the White House“, „The Josephine Baker Story“, za koju je osvojio još jedan Zlatni globus, i „Roots Revisited“, kao i “Bonanza,” “The Rockford Files,” “The Mod Squad,” “McCloud” i sa Ričardom Prajorom on “The Partridge Family.”

Ali rekao je da osvajanje Oskara nije promenilo činjenicu da su sve njegove uloge bile sporedne. Igrao je tvrdoglavog patrijarha u rimejku filma „The Color Purple“ iz 2023. Goset se godinama borio sa zavisnošću od alkohola i kokaina nakon što je osvojio Oskara. Otišao je na rehabilitaciju, gde mu je dijagnostikovan sindrom toksične buđi, koji je pripisao svojoj kući u Malibuu. Goset je 2010. objavio da ima rak prostate, za koji je rekao da je uhvaćen u ranoj fazi. 2020. je hospitalizovan sa COVID-19.

Iza njega su ostali sinovi Sati, producent-reditelj iz drugog braka, i Šeron, kuvar koga je usvojio nakon što je video sedmogodišnjaka u TV segmentu o deci u očajnim situacijama.

Njegov prvi rođak je glumac Robert Goset. Gosetov prvi brak sa Heti Glasko je poništen. Njegov drugi, od Kristine Mangosing, završio se razvodom 1975. kao i treći od glumice Sindi Džejms-Riz 1992. godine.

