OPASNI BEOGRADSKI PLEJBOJ ZAVEO 3 JUGOSLOVENSKE LEPOTICE: Od šamara došli su do eksplozivne romanse koja se završila RAZVODOM

Danas je pojava plejboja uobičajena, no nekada je taj pojam podrazumevao izvesnu ozbiljnost, a podrazumevao je zgodne i popularne, ali i obrazovane i uspešne muškarce...

Jedan od prvih zavodnika poznatih širokim narodnim masama na našim prostorima bio je književnik i reditelj Vuk Vučo.

foto: Printscreen YouTube

Vučo je u umetničkim i boemskim krugovima bio veoma popularan, a važio je za izrazito pametnog i ekstremno šarmantnog čoveka, koji je bio pravi magnet za žene... Na sve to, Vučo je mogao da se pohvali i činjenicom da dolazi iz vrlo ugledne i bogate beogradske porodice, pa možda ne čudi što su na njegove čari pale neke od najlepših žena Jugoslavije u to doba, između ostalih i čuvene Olivera Katarina, Nikica Marinović i Milja Vujanović.

Kako je zaveo Oliveru Katarinu

Njegova ljubavna priča s Oliverom započela je vrlo interesantno - uvredama i svađom, a to je i sama pevačica svojevremeno priznala. Ona je ispričala kako ju je Vuk u vreme kada je radio kao pozorišni kritičar opisao kao "miloliku priučenu balerinu", što ju je do te mere isprovociralo da ga je ošamarila kada ga je srela nakon toga.

No, ova čarka ubrzo se pretvorila u veliku ljubav, toliko strastvenu da je par praktično preko noći završio u braku... Nažalost, njihova bračna sreća nije dugo potrajala, zajedno su bili tek godinu i po dana, koji su bili obojeni oštrim sukobima i obračunima.

"Vuk mi je tada prvi put prišao i poljubio me. Otišli smo u njegovu prelepu kuću na Senjaku i on je s vrata rekao dadilji da je doveo svoju ženu, Oliveru Vučo. Zamolio ju je da nam skuva kafu, a onda telefonirao Dagmar Stojanović kako bi joj saopštio da se oženio. Nisam znala da je s njom u vezi četiri godine i to me je osvestilo, pa sam zaplakala i promrmljala kroz suze da ga ne poznajem i ne volim. Poželela sam da što pre pobegnem...", opisivala je Olivera Katarina početak ovog braka.

foto: Printscreen/youtube

Kako mu je srce ukrala Nikica Marinović

Vučo se ni nakon razvoda nije smirio, a obožavao je lepe žene i neprestano flertovao sa njima... Povezivali su ga sa brojnim lepoticama, sve dok mu srce nije ukrala čuvena Dubrovčanka Nikica Marinović - mis Jugoslavije i prva pratilja mis sveta.

No, neočekivano - bio je to trnovit put za ovog književnika jer Nikica nije želela ni da čuje za njega. Spekulisalo se kako se ovaj književnik žalio prijateljima da su sve žene pre ove manekenke bile tek obična razonoda, a da je ona jedina koja mu je zarobila srce. Ipak, upornost i udvaranje dugo godinu dana dali su rezultata, pa je par na koncu svega nakon kratkog zabavljanja razmenio bračne zavete, a kasnije su dobili i sina Đorđa, koji je danas arhitekta i radi i živi u Americi.

foto: Profimedia

Posle pet godina usledio je razvod, a Vučo je umeo da prokomentariše da je to bio pogrešan izbor.

"U prvi mah sam mislio da sam našao ženu s kojom ću provesti čitav svoj život. Već poslije nekoliko meseci našeg braka uvideo sam da sam opet pogrešio. U to su me uverile njene diskusije s našim prijateljima koje su se uglavnom odnosile na književnost i slikarstvo... U svim tim diskusijama Nikica je vodila glavnu reč. Međutim, vremenom sam shvatio da ona nije pročitala nijednu knjigu već je samo znala naslove istih", rekao je jednom prilikom u ispovesti koju je objavio stari erotski magazin "Čik" 1972. godine.

foto: Vikipedija, slika iz porodične zbirke, dobijena sa saglasnošću porodice

A onda se zaljubio u Milju Vujanović

Kasnije je Vučo priznao da se već tokom braka sa Nikicom zaljubio u drugu ženu i sa njom otpočeo aferu, a radilo se ponovo o pravoj lepotici - misici i glumici Milji Vujanović. Par se dugo tajno viđao, no u jednom trenutku oboje su poželeli da svoju vezu i ozvaniče. No, ipak je došlo do kraha ove ljubavi, a sve zbog iznenadnog odlaska Vuča u Pariz, gde i danas živi.

