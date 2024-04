BRAK OD 18 GODINA ZAPOČELI DVOSTRUKOM PRELJUBOM, PA DOŽIVELI STRMOGLAVI PAD: Slavnom paru vratilo se sve kao bumerang

Slavna glumica je nakon 10 meseci razdvojenosti zatražila zvaničan razvod od supruga s kojim je bila 18 godina u braku i s kojim ima petoro dece.

Nekadašnja holivudska princeza, ćerka jednog od najmoćnijih ljudi u filmskoj industriji, doživela je strmoglav pad. Radi se o Tori Speling, ćerki filmskog mogula Arona Spelinga, kojoj je nizbrdo krenulo sve što je moglo krenuti pa smo poslednjih skoro godinu dana u tabloidima mogli da vidimo da joj se, uz finansijske probleme, raspada brak.

foto: SplashNews.com / Splash / Profimedia

Da je prekinula ljubavnu vezu s Dinom Mekdermotom, s kojim ima petoro dece i s kojim je u braku 18 godina, saznali smo u junu prošle godine kad je on sam objavio pa obrisao poruku o tome da se razvode, sad je Tori i zvanično podnela zahtev za razvod.

Ova vest stigla je nakon što su samo tri dana ranije supružnici snimljeni zajedno prvi put nakon dugo vremena, a Tori je pritom bila uplakana.

foto: SplashNews.com / Splash / Profimedia

Podsetimo, da su problemi u braku došli do plafona, saznali smo u junu prošle godine kad je Din objavio poruku na društvenim mrežama, a iako ju je obrisao vrlo brzo, nije bilo dovoljno brzo da ne procuri u medije.

"S velikom tugom i teška srca, nakon 18 zajedničkih godina i petoro neverovatne dece Tori i ja smo odlučili da svako krene svojim putem i započne nova putovanja. Nastavićemo da sarađujemo kao roditelji i vodiči za našu decu kroz ova teška vremena. Molimo vas da poštujete našu privatnost dok uzimamo ovo vreme da ga provedemo u krugu porodice i da se izborimo s ovim. Hvala vam svima za podršku i ljubaznost", poručio je Din, no ubrzo je objava nestala s njegovog profila.

foto: Profimedia

Iako su izvori bliski paru demantovali da se oni razvode, tvrdeći da je reč o samo eksplozivnoj svađi, svet su obišle slike Tori koja je s decom prvo živela u motelu koji se plaća 100 dolara po noćenju, što je daleko od raskoši na koju je glumica navikla, a zatim i u velikom kamperu.

foto: SplashNews.com / Splash / Profimedia

Porodica se u međuvremenu preselila u kuću koju su iznajmili, a Tori, koja je uplašila fanove fotografijama s masnicama i u invalidskim kolicima, deluje puno zdravije.

foto: SplashNews.com / Splash / Profimedia

Osim razvoda, koji nakon 18 zajedničkih godina zasigurno nije lagan, bivši par mora da reši i pitanje starateljstva nad svoje petoro dece. Prema pisanju Daily Maila, Tori traži da deca žive s njom, no da imaju zajedničko starateljstvo, a otvorena je prema tome da ih Din redovno posećuje. Takođe od suda traži da Dinu propiše alimentaciju te pokušava da blokira da on isto zatraži od nje.

foto: SplashNews.com / Splash / Profimedia

Krajem prošle godine Din je progovorio o razvodu, ali i zavisnostima s kojima se godinama bori. Prošlog leta je proveo 40 dana na odvikavanju te je živeo u jednoj ustanovi za rehabilitaciju s još 8 muškaraca.

"Pred kraj sam pio bocu od 7,5 decilitara tekile svake večeri, sedam dana u nedelji i uzimao šaku tableta, dok je moja predivna porodica bila u drugoj sobi. To je ono što je dovelo do sloma, to je ono što se dogodilo između mene i Tori. Nisam više mogao, nisam više mogao da živim takav život. Bio sam umoran od ljutnje i urlanja", rekao je kroz suze.

foto: Profimedia

Priznao je i da sa suprugom nije delio postelju od 2017., a pojavili su se i mnogi finansijski problemi koji su ih dodatno udaljili. Uprkos svemu, preuzeo je odgovornost za raspad braka, a za bivšu suprugu ima samo reči hvale: "Živeću ostatak života popravljajući se jer sam uzeo nešto što je stvarno lepo i to rušio godinu za godinom, dan za danom".

U isto je vreme pronašao i novu devojku Lili Kalo, koja je od njega mlađa 24 godine, a Tori se, prema pisanju stranih medija s njom dobro slaže te su je navodno prihvatila i njihova deca.

foto: SplashNews.com / Splash / Profimedia

Podsetimo, Din i Tori su se upoznali 2005. na setu filma "Mind Over Murder" dok su bili oboje u braku, no ubrzo su poklekli pred međusobnom privlačnošću i prevarili svoje supružnike.

foto: SplashNews.com / Splash / Profimedia

"Bila je to ljubav na prvi pogled", rekao je svojevremeno Mekdermot.

Venčali su se 2006. godine i zajedno imaju petoro dece, no u ovih 18 zajedničkih godina prošli su puno toga.

foto: Profimedia

Din je 2013. bio uhvaćen u preljubničkom skandalu što je naškodilo njegovom braku s Tori i nakon toga je potražio pomoć za svoju zavisnost od seksa. Glumac je 2014. u dokumentarnoj seriji 'True Tori' rekao da je varao Speling, a ona se nakon toga požalila da su njihovu decu uznemirile informacije o tome na internetu. Glumica nije izgledala šokirano zbog preljuba već je rekla da ima razumevanja jer je njihova veza počela prevarom.

( Kurir.rs / Story.hr / T.B. )

Bonus video:

03:32 ĐOLE ĐOGANI OTVORIO DUŠU I RASPLAKAO SE: RAZVOD SA SLAĐOM ME JE DOTUKAO! Bio skroz van sebe, a posle svega mu je rekla OVO