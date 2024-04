PRVO JE INSTAGRAM MORAO DA REAGUJE ZBOG KEJT MIDLTON, A SAD JOŠ I OVO: Snimak u kom princeza otkriva da ima rak dobio ČUDNU OZNAKU

Foto: James Whatling / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Bura oko Kejt Midlton se ne smiruje, iako se mislilo da će njeno priznanje da ima rak "smiriti strasti". Međutim, sada su mnogi primetili da se uz njen video nalazi i čudna napomena agencije Getty.

Sve to usledilo je samo par dana nakon što je objava vojvotkinje dobila "zabranu" za slobodno pregledanje, odnosno napomenu da je fotografija izmenjena. Reč je o objavi za Dan majki, za koju je Midlton kasnije priznala da ju je sama uređivala.

Ukoliko danas želite da pogledate fotografiju, prvo će vas dočekati "upozorenje", što je mnoge iznerviralo, s obzirom da ovo pravilo nije važilo za brojne druge javne ličnosti koje svaku objavu menjaju Fotošopom i filterima.

Zato je sad bilo dodatno iznenađenje kada je čuvena agencija na video Kejt Midlton dodala napomenu. Iz agencije su objasnili zašto su preduzeli taj korak odnosno da li se radi o pravilu ili izuzetku. U međuvremenu se saznaje da je Kensigtonska palata odlučila da objavi video jer je neko saznao od čega boluje princeza od Velsa, piše Daily mail. Nije precizirano da li je to bilo povezano sa otkrićem da je osoblje bolnice u Londonu gde je Kejt operisana sredinom januara, pokušalo da razotkrije informacije o njenom zdravstenom stanju ili sa nečim drugim.

Agencija Getty Images dodala je uz video Kejt Midlton napomenu urednika. "Ovaj video obezbedila je treća strana. I možda se ne pridržava uredničke politike Getty Images", rečeno je.

Iz agencije su za E! News rekli da je taj korak "standardan" za sve fotografije ili snimke koje pružaju spoljne organizacije, u ovom slučaju Kensingtonska palata.

Iz Palate je rečeno da je video snimio BBC Studios, dva dana pre objave. Saopštenju je prethodila velika bura zbog slike za Dan majki Kejt Midton i njene dece Šarlot, Džordža i Luja (10. marta je slika objavljena). Bio je to zvanični portret, koji je uredila princeza od Velsa, kako je sama poručila. Fotografiju su pratila brojna nagađanja, koja su u jednom momentu prerasla u potpuni haos. Tu sliku povukle su brojne svetske agencije. Zbog skandala se komentarisalo da je Palata ugrozila svoju reputaciju i poverenje koje je imala kao izvor informacija.

Palata nije odgovarala na glasine, što je po mišljenju jednih stručnjaka bilo očekivano, a po mišljenju drugih, pogrešan potez. Tumačilo se i zašto nije došlo do kontrareakcije dvora.

Oglašavanje Kejt Midlton koja se nalazi u ranoj fazi lečenja jeste u velikoj meri zaustavilo nagađanja, a način na koji je javnosti saopštila važne detalje o svom zdravstvenom stanju analiziran je i iz ovog ugla.

Kejt Midlton mogla bi da se pojavi na određenim javnim događajima kada se bude dovoljno dobro osećala za to, ali to neće biti njen povratak dužnostima. Pre njene objave najavljivalo se da će se dužnostima vratiti do Uskrsa ili nakon praznika, 17. aprila. Princ od Velsa trebalo bi da ponovo obavlja službene angažmane nakon kraće pauze zbog raspusta njihove dece.

Vilijam se vratio poslu ubrzo nakon što je početkom februara saopšteno da je Čarls III oboleo od kancera. Kralj je u janauru u londonskoj bolnici operisan zbog benignog povećanja prostate.

Uz Vilijama dužnosti obavljaju i kraljica Kamila, princeza Ana i vojvotkinja i vojvoda od Edinburga čija bi ćerka mogla da bude velika uzdanica princa od Velsa jednog dana.

Kejt Midlton i princ Vilijam propsutili su uskršnju misu u nedelju u kapeli Svetog Đorđa u Vindzoru gde su se pojavili kralj i kraljica što je bilo veoma značajno pojavljivanje monarha.

