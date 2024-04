SIN OZLOGLAŠENOG REPERA ANGAŽOVAO ADVOKATA KOJI JE BRANIO OKORELE MAFIJAŠE: Zastupao svetskog narko-bosa i "njujorško podzemlje"

SIn ozloglašenog repera Paf Dedija angažovao je omiljenog advokata mafijaša, nakon što su nedavno u kućama muzičkog mogula u Los Anđelesu i Majamiju federalni agenti sproveli pretres. Nakon te racije advokata muzičara izjavio je da je sprovedena "demonstracija sile za koju nema opravdanja": Saznali su se brojni uznemirujući detalji iz tužbe koju je protiv Šona Kombsa (pravo ime Paf Dedija), podneo muzički producent Robin Džons.

Sin Paf Dedija angažovao je advokata Džeferija Litmana, koji je to potvrdio na Instagramu dok je promovisao podkats "Beyond the Legal Limit With Jeffrey Lichtman". Napisao je: "Takođe, iznosim svoje mišljenje o preteranim pretresima dve kuće Šona Kombsa, i otkrivam da sam angažovan da zastupam sina Paf Dedija. Vlada se retko bori pošteno kada ima glavnu metu na nišanu i sigurno do sada nisu igrali pošteno u Dedijevom slučaju".

Ovaj advokat zastupao je narko-bosa El Čapa i Džona Gotija Džuniora, poslednjeg "kuma" njujorškog podzemlja

Dok je El Čapo proglašen krivim po 10 tačaka optužbe u februaru 2019. godine, odbačene su tri optužbe za zaveru za ubistvo protiv Gotija i optužba za prevaru sa vrednosnim papirima (25 miliona dolara).

Litman je zastupao i poznate ličnosti u Holivudu, među kojima je i više repera, piše Mirror.

Misa Hilton sa kojom je Kombs dobio sinove Džastina i Kristijana Kinga Kombsa podelila je snimke pretresa i napisala: "Otvoreno militatna sila korišćena protiv mojih sinova Džastina i Kristijana je žalosna. Da su to bili sinovi slavne osobe koja nije crne rase, sa njima se ne bi postupalo sa istom agresijom".

Zvaničnici su potvrdili da su pretresi povezani sa istragom za trgovinu ljudima. Rodni Džons tužio je repera zbog seksualnog zlostavljanja i trgovine ljudima u cilju seksualne eksploatacije, u tužbi je ova žena navedena kao desna ruka ozloglašenog repera.

U toku pretresa u kući na Beverli Hilsu bili su sinovi Paf Dedija koji ima sedmoro dece. Njegov advokat je rekao da reper nije uhapšen kao ni članovi njegove porodice.

U tužbi se navodi i da je više žena radilo za Paf Dedija kao seksualne radnice, reper je nekoliko dana pretresa viđen u vili u Majamiju, pre tri dana izgledao je veoma nervozno dok je šetao ispred kuće, oglasio se na Instagramu za Uskrs, kada je objavio sliku sa ćerkom.

Ubrzo nakon vesti o raciji primećen je na aerodromu u Majamiju, sa dve ćerke, bili su na putu za Bahame. Njegov privatni avion je u međuvremenu lociran na Karibima.

