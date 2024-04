EVO GDE SE NALAZI I ŠTA RADI OZLOGLAŠENI REPER: Optužuju ga da je vodio LANAC PROSTITUCIJE i droge, a nove fotke ZGROZILE PLANETU

Ozloglašeni reper Paf Dedi kog prate stravične optužbe pojavio se juče u svojoj vili u Majamiju. Tu kuću su prošlog ponedeljka pretresli federalni agenti, a vila je vredna 40 miliona dolara. Muzičkog mogula prate optužbe za seksualno nasilje i trgovinu ljudima, u cilju seksualne eksploatacije.

Paf Dedi viđen je ispred svoje vile, noseći samo sportski šorts, vratio se zatim u kuću, pa ponovo izašao sa velikom zlatnom ogrlicom i peškirom oko vrata. U četvrtak se pojavio u Majamiju sa ćerkama, pozdavio je paparace i uputio "pozdrav mira". Prošlog petka fitnes trener Ves Votson objavio je na Instagramu zajedničku sliku sa reperom koji je pozirao nasmejan.

foto: Backgrid/MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Tokom racije izvršen je pretres njegovih kuća u Majamiju i Los Anđelsu. On je ubrzo nakon toga primećen na aerodromu u Majamiju, sa ćerkama bliznakinjama. Bili su na putu za Bahame. U međuvremenu je njegov privatni avion lociran na Karibima.

Paf Dedija su četiri žene prošle godine optužile za seksualno nasilje, bivša devojka Kejsi povukla je tužbu, a nisu poznati detalji nagodbe. Tužio ga je i muzički producent Rodni Džons za seksualno uznemiranje i trgovinu ljudima, između ostalog.

foto: Profimedia

U tužbi se navodi da je bivša devojka repera Fiftija Senta Dafni Džoj sa kojom ima 11 - godišnjeg sina, radila kao seksualna radnica za Paf Dedija.

foto: MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Optužbe su izložene u tužbi na 73 stranice koju je podneo Rodni Džons, jedan od bivših producenata Šona Kombsa (pravo ime Paf Dedija) koji tvrdi da ga je Dedi godinu dana zlostavljao, "pipkao i konstantno dodirivao po anusu", bez njegove dozvole. Kaže da mu je bilo naređeno da vrbuje prostitutke i da ima seks sa njima zbog "zadovoljstva Paf Dedija", predati su sati i sati video materijala kao navodni dokaz ilegalnih aktivnosti Kombsa, u periodu između 2022. i 2023. godine. Tvrdi da su na kućnim zabavama repera bile maloletnice i seksualne radnice i da je video da im je Dedi stavljao drogu u piće.

foto: Backgrid/MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Četvoro ljudi koji su radili za Kombsa imalo je zadatak da plaća većinu seksualnih radnica u kešu, ali u eksplozivnom odlomku tužbe Džons tvrdi da su "Jang Majami, Džejd i Dafni Džoj dobijale mesečne naknade da rade kao seksualne radnice gospodina Kombsa", piše Daily mail.

Jang Majami bila je u vezi sa Dedijem, kako je to javnosti predstavljeno. U tužbi se navodi i da je Jang Majami u aprilu 2023. donela ružičasti kokain na festival Water Music u Virdžiniji jer je Paf Dedi to zahtevao, a njegov saradnik Brendon Pol je to zaboravio. Pol je nedavno uhapšen nakon što je zaustavljen privatni avion repera u Majamiju, u avionu je pronađena droga. Sumnja se da je ovaj muškarac radio kao mula za muzičkog mogula, piše Page six.

foto: Shabba / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Džons tvrdi da je video kako Kombs uzima kokain u gaderoberu, a kako je tražio ružičastu drogu, njegova saradnica Kristina Koram pozvala je Jang Majami koja je stigla privatnim avionom iz Majamija i donela narkotike.

Dafni Džoj je u jeku skandala napisala sledeće: "Hvala ti, Bože, na tvojoj ljubavi", dok je Fifti Sent objavio ovu poruku.

foto: Instagram

Tu su i ovi šokantni detalji. U pomenutoj tužbi asistentkinja Paf Dedija, u čije kuće u Majamiju i Njujorku su upali federalni agenti pre nekoliko dana, Kristina Koram poredi se sa Gislejn Maksvel, saradnicom osuđenog seksualnog pestupnika Džefrija Epstanjna, koja služi kaznu od 20 godina zatvora, nakon što je u decembru u 2021. osuđena za učestvovanje u vrbovanju i seksualnom zlostavljanju maloletnih devojaka, piše newsweek.com.

foto: Profimedia

Prema tužbi Kristina Koram o kojoj možete pročitati sve detalje u odvojenom tekstu, tražila je od svih radnika Šona Kombsa, uključujući kućno osoblje, tražila da nose torbe ili vrećice sa narkoticima i budu uvek pri ruci kako bi reper mogao po želji da uzima "drogu po izboru".

( Kurir.rs / Blic žena / T.B. )

Bonus video:

01:31 SVA PITANJA MIKE ALEKSIĆA ALUDIRAJU DA ŽRTVA LAŽE Marković o suđenju za silovanje: Spominju kako se obukla, što mu nije pobegla